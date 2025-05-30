اللبنانية الأولى تتابع قضايا المرأة مع ممثلة الأمم المتحدة في نيويورك

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استقبلت الأولى السيدة نعمت عون رئيسة لشؤون المرأة اللبنانية، الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في (UNDP) السيدة ، بحضور مديرة البرامج في السيدة غاييل كيبرانيان.وخلال اللقاء أكدت أليكو " أهمية زيارة إلى ومشاركتها في أعمال التاسعة والستين للجنة وضع المرأة"، مشيرةً إلى أن "هذه الزيارة ساهمت في تعزيز دعم للبنان، ولا سيما قضايا الفتيات والنساء".كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجهتين، واستعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ برامج ونشاطات في إطار خطة عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للسنوات المقبلة. (الوكالة الوطنية)