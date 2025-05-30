قبلان: المطلوب تأكيد أولوية البلد بعيدا عن حرائق اللعبة الدولية الإقليمية

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ألقى المفتي خطبة الجمعة في الإمام الحسين في ، أشار فيها الى "أن القضية بلد ووطن، ولأن الارتزاق السياسي والوطني هو كارثة وجود على بلدنا، ولأننا نرفض السقوط بنزعة هتلر ، فإن المطلوب تأكيد أولوية البلد بعيدا عن حرائق اللعبة الدولية الإقليمية، ولا أولوية فوق حفظ السيادة الوطنية والعيش المشترك، والعرش أولا والنقش ثانيا، ومع انتهاك السيادة الوطنية ووضع بعنق تضحيات لبنان، كيف يمكن أن يبقى وطن؟".وقال :" ها هي تنتهك صميم سيادة لبنان، تتمادى بإرهابها، وبديل مشلول، والضمانة الدولية كذبة كبرى، والقرار السياسي معدوم، والضامن والكفيل الأميركي شريك كامل لإسرائيل بإرهابها وغاراتها، كان وما زال، وللأسف الحكومة متقاعسة للغاية، ولا تدرك أن الجنوب والضاحية والبقاع من مصالح لبنان ، ورغم الأثمان السيادية الهائلة التي قدمها الجنوب والبقاع والضاحية، فإن الحكومة تتعامل مع هذه المناطق بإهمال وانتقام وكيدية مقصودة، لدرجة أنها لا تريد القيام بوظيفة وطنية إنسانية بسيطة كرفع الركام الذي بسببه بقي كيان اسمه لبنان".وتوجه المفتي قبلان للسياسيين:"اللحظة لحماية المشروع السياسي للبنان، والاقليم والعالم لا ينفع إذا البلد احترق، ولا يظنن أحد أن بإمكان العالم أو الإقليم تحقيق ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه في الحرب، ونصيحة لمن يهمه الأمر أن لا يكون سببا بإحراق لبنان".وتوجه للحكومة :"الأرض والانتشال الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز اليد وتطوير القطاع والخدمات الصحية وخلق فرص عمل ومحاربة الجريمة والحد من الفقر والكوارث المعيشية، كلها أمور لا تنتظر أبدا".ولفت المفتي قبلان الى "أن واقع البلد يحتاج برامج ومشاريع على الأرض، والإمكانات الوطنية موجودة، والمصارف التي لعبت دور "الدراكولا" في الأزمة المالية ما زالت طليقة اليد وسط قيود مثيرة على شركات تحويل الأموال، على أن الضغط باتجاه التضييق على المحافظ الالكترونية والاستسلام للوائح الخارجية وخنق اقتصاد الكاش أمر مريب للغاية".وختم المفتي قبلان :" نصيحة للتاريخ : المنطقة فوق برميل بارود، والصراع الإقليمي الدولي يعيد فرز المنطقة، والفوضى الإقليمية واضحة، وتل أبيب تعيش تحت ضغط الصواريخ ، فيما الاساطيل الاميركية تقر بعجزها، ما يعني أن منطقة وصولا لفلسطين تتغير بشدة، وفرز المنطقة الجديد لا يعطي أي أفضلية، فالمفروض باللبنانيين قراءة المنطقة من عجز في غزة ولبنان وانسحاب أميركا من مواجهة اليمن الصاخبة، لأن القضية تكمن بقوة الصمود والتأثير لا بالتراجع والاستسلام".