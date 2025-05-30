بري تلقى تهنئة كويتية بحلول عيد الاضحى

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تلقى رئيس مجلس النواب بري برقية تهنئة من الشيخ . لمناسبة حلول المبارك. جاء فيها :"يسعدنا أن نبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التبريكات لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى بلدكم الشقيق وعلى أمتنا العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات .كما يطيب لنا أن نغتنم هذه المناسبة السعيدة لنشيد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين بلدينا الشقيقين بما يسهم به من تفاهم وتعاون على مختلف الأصعدة و يجسد صلات الأخوة والمودة الصادقة بين أبناء الشعبين ، سائلين الله أن يوفق قيادتينا الرشيدتين لفتح أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يدفع عجلة التنمية والبناء ببلدينا ويحقق آمال وطموحات أبنائهما نحو مزيد من الرفعة والرفاه .وختم : خالص تحياتنا متمنين لكم دوام التوفيق والسداد و لبلدكم الشقيق دوام التقدم والازدهار ". (الوكالة الوطنية)