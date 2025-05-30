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لبنان

بري تلقى تهنئة كويتية بحلول عيد الاضحى

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:50
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري  برقية تهنئة من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح . لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. جاء فيها :
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"يسعدنا أن نبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التبريكات لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى بلدكم الشقيق وعلى أمتنا العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات .

  كما يطيب لنا أن نغتنم هذه المناسبة السعيدة لنشيد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين بلدينا الشقيقين بما يسهم به من تفاهم وتعاون على مختلف الأصعدة و يجسد صلات الأخوة والمودة الصادقة بين أبناء الشعبين ، سائلين الله عز وجل أن يوفق قيادتينا الرشيدتين لفتح آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يدفع عجلة التنمية والبناء ببلدينا ويحقق آمال وطموحات أبنائهما نحو مزيد من الرفعة والرفاه .
وختم :  خالص تحياتنا متمنين لكم دوام التوفيق والسداد و لبلدكم الشقيق دوام التقدم والازدهار ". (الوكالة الوطنية)
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