الوزير الحجار للمحافظين والقائمقامين: كنتم على قدر المسؤولية

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عقد والبلديات ، في مكتبه ، اجتماعاً مع المحافظين والقائمقامين، أجرى خلاله تقويماً للعملية الإنتخابية بمراحلها الأربع.وإذ أثنى الوزير على" الجهود التي بذلت لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وديموقراطية"، توجه بالشكر إلى المحافظين والقائمقامين ومن خلالهم الى جميع الموظفين، وقال: "كنتم على قدر المسؤولية، وتمكنا سويا من إنجاز الإستحقاق في موعده وبحياد مطلق". (الوكالة الوطنية)