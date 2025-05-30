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لبنان

الوزير الحجار للمحافظين والقائمقامين: كنتم على قدر المسؤولية

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:00
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عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه صباح اليوم، اجتماعاً مع المحافظين والقائمقامين، أجرى خلاله تقويماً للعملية الإنتخابية بمراحلها الأربع.
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وإذ أثنى الوزير الحجار على" الجهود التي بذلت لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وديموقراطية"، توجه بالشكر إلى المحافظين والقائمقامين ومن خلالهم الى جميع الموظفين، وقال: "كنتم على قدر المسؤولية، وتمكنا سويا من إنجاز الإستحقاق في موعده وبحياد مطلق". (الوكالة الوطنية)
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