Advertisement

لبنان

معلومات.. القرار الظنيّ في قضية إنفجار المرفأ قد يصدر قريباً

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1368106-638842114923952802.jpg
Doc-P-1368106-638842114923952802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات الـ"ام تي في" عن إجتماعات مكثفة بين وكلاء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ونقابة المحامين.
Advertisement
 
وأضافت أن هذه الاجتماعات تشير إلى أن القرار الظني قد يصدر قريباً.
 
وبحسب المعلومات، أكد القاضي البيطار أنه لن يُصدر إلا قراراً متيناً وهو غير ملزم بتوقيت محدد. 
مواضيع ذات صلة
صدور القرار الظني في ملف الاستشارات العائد الى مصرف لبنان
lebanon 24
30/05/2025 15:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قاضيان فرنسيان يزوران بيروت قريباً في إطار التحقيقات بانفجار المرفأ
lebanon 24
30/05/2025 15:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابع من آب موعد صدور القرار الإتهامي لانفجار المرفأ
lebanon 24
30/05/2025 15:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تطورات قضية المرفأ.. نائب سيتبلغ موعد جلسته
lebanon 24
30/05/2025 15:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2025-05-30
08:17 | 2025-05-30
08:12 | 2025-05-30
08:03 | 2025-05-30
08:00 | 2025-05-30
07:58 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24