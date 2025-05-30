معلومات.. القرار الظنيّ في قضية إنفجار المرفأ قد يصدر قريباً

أفادت معلومات الـ"ام تي في" عن إجتماعات مكثفة بين وكلاء ضحايا انفجار مرفأ ونقابة المحامين.

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وأضافت أن هذه الاجتماعات تشير إلى أن القرار الظني قد يصدر قريباً.

وبحسب المعلومات، أكد القاضي أنه لن يُصدر إلا قراراً متيناً وهو غير ملزم بتوقيت محدد.