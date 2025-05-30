وزير العمل يصدر تعميمين جديدين… إليكم أبرز ما جاء فيهما

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أصدر وزير العمل اليوم تعميما يتعلق بطلبات الموافقة المبدئية الخاصة باستقدام العمال الأجانب وجاء فيه:" يهم أن تعلم المواطنين بما يلي:عند البت بطلب الموافقة المبدئية، يتلقى صاحب العلاقة رسالة تعلمه بقرار وزارة العمل قبول الطلب او رفضه.بعد ورود الرسالة يمكن لصاحب العلاقة طباعة نسخة عن قرار الموافقة، صالحة للتنفيذ، لدى مصرف الاسكان ودوائر الوزارة.لذلك، يطلب من اصحاب العلاقة متابعة طلباتهم "اونلاين" وعدم المراجعة في الدوائر المعنية توفيراً لجهدهم ووقتهم. واستعمال القرار المطبوع الكترونياً كنسخة صالحة للتنفيذ لدى الجهات المعنية". (الوكالة الوطنية)