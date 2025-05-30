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لبنان

ثلاثة أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى اقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:25
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أقسم ثلاثة أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى اليمين القانونية ، وهم القضاة ندى دكروب، حبيب رزق الله، وغادة أبو كروم، أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك بحضور وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
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وقال ‏الرئيس عون: "على القضاة أن يكونوا شركاء كاملين في مسيرة مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة".

ودعا" القضاة إلى تحكيم ضمائرهم، والاحتكام إلى القانون، وعدم الرضوخ لأي ضغط أو ترهيب". (الوكالة الوطنية)
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