ثلاثة أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى اقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية

Advertisement

أقسم ثلاثة أعضاء جدد في اليمين القانونية ، وهم القضاة ، ، وغادة ، أمام رئيس الجمهورية ، وذلك بحضور وزير العدل ، ورئيس الأعلى القاضي .وقال ‏ : "على القضاة أن يكونوا شركاء كاملين في مسيرة مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة".ودعا" القضاة إلى تحكيم ضمائرهم، والاحتكام إلى القانون، وعدم الرضوخ لأي ضغط أو ترهيب". (الوكالة الوطنية)