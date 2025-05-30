بالصور... إليكم ما يشهده طريق المطار

يشهد منذ أكثر من ساعة ونصف زحمة سير خانقة، بحيث علق المواطنون داخل سياراتهم، بسبب أعمال الصيانة وتعبيد الطريق العام.

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وناشد المواطنون المعنيين لوقف أعمال الصيانة، وخصوصاً في ساعات الذروة.