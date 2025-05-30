المفتي حجازي: البلديات أمام تحديات كبيرة ونحن مع جمع الكلمة

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عقد - اللقاء العلمي العلمائي برئاسة مفتي الدكتور ، وحضور العلماء .وقدم ل"الأمة التهنئة ،بدخول أيام العشر من ذي الحجة، هذه الفرحة التي تنغّصها علينا جرائم تجاه أهلنا في غزة"، مقدما وصية للذين "حُمِّلوا أمانة البلدية والاختيارية بتقوى الله وإقامة الحقوق وخدمة الناس".وأشار بيان الى "ان الحاضرون ، توقفوا عند إساءة وسفاهة العلنية المتكررة لعلماء ورموز ، مع تحريض العدو على بلادنا وأهلنا! مما يوجب على الدولة والقضاء إيقاف هذا الفساد".وقد بلغت دارُ الفتوى المشايخَ والأئمة بتوحيد توقيت صلاة العيد عند الساعة ٦:٣٠ صباح يوم الجمعة.أضاف البيان :"وحول الموقوفين المسلمين المظلومين عَجِب الحاضرون من استمرار حجز حرياتهم بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وحتى مع القوانين ".وذكروا "بفضل تنفيذ الأضحية، وتوزيعها على الفقراء كما على الأغنياء تقوم دار الفتوى بتقديم الأضاحي لأهلنا في غزة ومن يرغب ذلك التواصل معها" .وطالب حجازي البلديات ب"العمل الموحد لما فيه صالح البلدات وأهلها ودار الفتوى معهم جميعا لما يخدم مجتمعنا". (الوكالو الوطنية)