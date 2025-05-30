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لبنان

المفتي حجازي: البلديات أمام تحديات كبيرة ونحن مع جمع الكلمة

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:41
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عقد في دار الفتوى - راشيا اللقاء العلمي العلمائي برئاسة  مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي، وحضور العلماء .
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وقدم حجازي ل"الأمة التهنئة ،بدخول أيام العشر من ذي الحجة، هذه الفرحة التي تنغّصها علينا جرائم اليهود تجاه أهلنا في غزة"، مقدما وصية للذين "حُمِّلوا أمانة البلدية والاختيارية بتقوى الله وإقامة الحقوق وخدمة الناس".

وأشار بيان الى "ان الحاضرون ، توقفوا عند إساءة وسفاهة وئام وهاب العلنية المتكررة لعلماء ورموز المسلمين، مع تحريض العدو الصهيوني على بلادنا وأهلنا! مما يوجب على الدولة والقضاء إيقاف هذا الفساد".

وقد بلغت دارُ الفتوى المشايخَ والأئمة بتوحيد توقيت صلاة العيد عند الساعة ٦:٣٠ صباح يوم  الجمعة.

أضاف البيان :"وحول الموقوفين المسلمين المظلومين عَجِب الحاضرون من استمرار حجز حرياتهم بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وحتى مع القوانين اللبنانية".

وذكروا  "بفضل تنفيذ الأضحية، وتوزيعها على الفقراء كما على الأغنياء وسوف تقوم دار الفتوى بتقديم الأضاحي لأهلنا في غزة ومن يرغب ذلك التواصل معها" .

وطالب حجازي البلديات ب"العمل الموحد لما فيه صالح البلدات وأهلها ودار الفتوى معهم جميعا لما يخدم مجتمعنا". (الوكالو الوطنية)
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