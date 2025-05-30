بيانٌ هامٌ للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين

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اعتبر رئيس والمستخدمين النقيب في بيان، بان" الحملة التي تقوم بها لحماية حقوق المستهلك في مختلف المناطق مهمة ولكنها غير كافية خصوصا، وأن الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية تستمر بالارتفاع مندون مبرر"،و رأى انه "هذا الامر يشكل كارثة بحق الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، لاسيما مسألة انخفاض قيمة الرواتب وعدم تصحيحها "، محذرا من "استغلال تعيين حد أدنى للأجر جديد كذريعة لزيادة إضافية في الأسعار كما يحصل اليوم".وطالب زيتون مديرية حماية المستهلك بـ"تجميد الاسعار وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين لضمان الحفاظ على الاسعار من جشع التجار واستغلالهم لقرار زيادة الحد الأدنى للأجر".واكد أن" عدم الرقابة يعني ذوبان لأي زيادة مرجحة وعلى الحكومة أن تبادر قبل الزيادة وبعدها إلى قرارات لحماية المستهلك من التجار".