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لبنان

خريس: على الدولة مسؤوليات ويجب ان تقوم بواجبها تجاه الجنوب

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:51
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أقام رئيس اللائحة التوافقية ابراهيم الداود احتفالا في دارته لمناسبة فوز مجلس بلدية البرغلية بالتزكية، برعاية عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس وحضوره، وحضور مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، أعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة ، وفاعليات.
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ونوه خريس ب"روح التوافق التي سادت العملية الانتخابية"، واكد أن "البرغلية تمثل نموذجاً يُحتذى به في العمل البلدي المشترك بعيداً من التجاذبات ".

وقال: "ما حصل في الجنوب في الانتخابات البلدية والاختيارية، هو انتصار كبير لهذا الخط، خط المواجهة وخط المقاومة والتصدي للعدو الاسرائيلي ، لان العدو كان يحاول زعزعة الوضع، ورأينا ما فعله قبل يومين من حصول الانتخابات، رأينا ما فعله من قصف واغتيال في مناطق جنوبية عدة، لكن الوفاء من قبل اهلنا خصوصا في يوم الاستحقاق الانتخابي كان يوما مميزا وغير عادي لان الشعب اللبناني والجنوبي بالتحديد قال كلمته وكان واضحاً وفياً لخط المقاومة".

اضاف :"نمر اليوم بظروف صعبة وقاسية ، ولكن بإمكاننا ان نتجاوزها ، وكما قال الرئيس نبيه بري كنا وما زلنا مع الدولة وخلفها، وعلى الدولة مسؤوليات ويجب ان تقوم بواجبها تجاه الجنوب واهله بخاصة لناحية وقف الخروقات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي الذي يعيق عودة ابناء القرى الحدودية الى قراهم التي دمرها بشكل كامل".

وختم لافتا الى ان "مسؤولية الدولة، إعادة إعمار ما دمره العدو الاسرائيلي وهذا اقل الواجب، ويجب ان يعود المواطنون الى قراهم، لكن الوجود الاسرائيلي هو عائق أمام عودتهم" . (الوكالة الوطنية)

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