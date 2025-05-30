خريس: على الدولة مسؤوليات ويجب ان تقوم بواجبها تجاه الجنوب

Advertisement

أقام رئيس اللائحة التوافقية الداود احتفالا في دارته لمناسبة فوز البرغلية بالتزكية، برعاية عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب وحضوره، وحضور مفتي صور ومنطقتها الشيخ ، ومخاتير البلدة ، وفاعليات.ونوه ب"روح التوافق التي سادت العملية "، واكد أن "البرغلية تمثل نموذجاً يُحتذى به في المشترك بعيداً من التجاذبات ".وقال: "ما حصل في الجنوب في والاختيارية، هو انتصار كبير لهذا الخط، خط المواجهة وخط والتصدي للعدو الاسرائيلي ، لان العدو كان يحاول زعزعة الوضع، ورأينا ما فعله قبل يومين من حصول الانتخابات، رأينا ما فعله من قصف واغتيال في مناطق جنوبية عدة، لكن الوفاء من قبل اهلنا خصوصا في يوم الاستحقاق الانتخابي كان يوما مميزا وغير عادي لان الشعب اللبناني والجنوبي بالتحديد قال كلمته وكان واضحاً وفياً لخط المقاومة".اضاف :"نمر اليوم بظروف صعبة وقاسية ، ولكن بإمكاننا ان نتجاوزها ، وكما قال كنا وما زلنا مع الدولة وخلفها، وعلى الدولة مسؤوليات ويجب ان تقوم بواجبها تجاه الجنوب واهله بخاصة لناحية وقف الخروقات التي يقوم بها العدو الاسرائيلي الذي يعيق عودة ابناء القرى الحدودية الى قراهم التي دمرها بشكل كامل".وختم لافتا الى ان "مسؤولية الدولة، إعادة إعمار ما دمره العدو الاسرائيلي وهذا اقل الواجب، ويجب ان يعود المواطنون الى قراهم، لكن الوجود الاسرائيلي هو عائق أمام عودتهم" . (الوكالة الوطنية)