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لبنان

علامة يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع وفد سويدي

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:54
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إستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي ضم كل من السادة: Magnus Jacobsson ،Yusuf Aydin، Magnus Berntsson وذلك بحضور النائب جورج عقيص، حيث عرض المجتمعون للوضع السياسي في البلاد وإلتزام لبنان بالقرار الدولي 1701 على الرغم من الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة، 
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من جهة ثانية استمع الوفد البرلماني السويدي لوجهة نظر لبنان من التطورات الاخيرة في سوريا وانعكاسها على لبنان لا سيما ملف النزوح ، 

كما عرض الوفد السويدي لسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتبادل الخبرات ، وايضا لدعم دولة السويد ومساعدتها للبنان على اكثر من صعيد بما تملك من إمكانيات ودور على الصعيد الأوروبي. (الوكالة الوطنية)
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