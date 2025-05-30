علامة يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع وفد سويدي

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إستقبل النائب وفدا من ضم كل من السادة: Magnus Jacobsson ،Yusuf Aydin، Magnus Berntsson وذلك بحضور النائب ، حيث عرض المجتمعون للوضع السياسي في البلاد وإلتزام بالقرار الدولي 1701 على الرغم من الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة،من جهة ثانية استمع الوفد البرلماني السويدي لوجهة نظر لبنان من التطورات الاخيرة في وانعكاسها على لبنان لا سيما ملف النزوح ،كما عرض الوفد السويدي لسبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات ، وايضا لدعم دولة ومساعدتها للبنان على اكثر من صعيد بما تملك من إمكانيات ودور على الصعيد . (الوكالة الوطنية)