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لبنان

الرئيس عون يترأس اجتماعًا أمنيًا

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:58
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يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا أمنيًا بحضور وزير الدفاع، اللواء ميشال منسى، وقائد الجيش، العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات، العميد أنطوان قهوجي، والمستشار الأمني والعسكري، العميد أنطوان منصور
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