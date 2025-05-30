الرئيس عون استقبل ديبلوماسيين ومستشار رئيس الوزراء العراقي وتسلم اوراق اعتماد 5 سفراء

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جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوته اعضاء الجسم القضائي في الى ان يكونوا "شركاء كاملين في مسيرة مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة"، لافتا الى ان "اجتثاث الفساد يحتاج الى قضاة نزيهين يحكمون ضمائرهم ويستندون الى القانون ولا يخضعون لأي ضغط او ترهيب لأنهم بذلك يساهمون بإنقاذ لبنان واستعادة الثقة به في الداخل والخارج".وشدد على "ضرورة تفعيل المحاكم والبت بالملفات العالقة"، مجددا ثقته بمجلس الاعلى رئيسا وأعضاء، معربا عن امله في ان "تصدر التشكيلات القضائية قريبا وتكون المحرك الاساسي لقطار القضاء العادل الذي انطلق ولن يوقفه شيء".كلام الرئيس عون جاء في اثناء مراسم قسم اليمين لثلاثة اعضاء جدد في مجلس القضاء الاعلى الذي اكتمل اعضاؤه، وهم، القاضي حبيب رزق الله والقاضية ندى دكروب المنتخبين من قضاة محكمة التمييز، والقاضية غادة ابو كروم التي عينت بمرسوم، في حضور وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.وهنأ الرئيس عون القضاة الثلاثة متمنيا لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة، مشددا على "الدور الاساسي الذي يلعبه مجلس القضاء الاعلى".وشكر وزير العدل الرئيس عون على "الاهتمام الكبير الذي يوليه للجسم القضائي"، مؤكدا أن القضاة "سوف يقومون بواجباتهم بمسؤولية، متسلحين بالقوانين والثقة بالقضاء".الى ذلك شهد قصر قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية، كما تسلم رئيس الجمهورية اوراق اعتماد خمسة سفراء.سفيرواستقبل الرئيس عون سفير الصين Qian Minjian في زيارة وداعية لمناسبة قرب مغادرته لبنان بعد انتهاء فترة اعتماده سفيرا فيه قبل 4 سنوات.وأعرب السفير الصيني عن شكره للتعاون الذي لقيه من المسؤولين اللبنانيين ما مكنه من "تفعيل العلاقات -الصينية في المجالات كافة، حيث ساهمت الصين في مشاريع إنمائية عدة إضافة الى مشاركتها في قوة "اليونيفيل" في الجنوب بـ 475 عسكريا ينتشرون في مرجعيون والقطاع الشرقي".واكد ان بلاده "تقف الى جانب لبنان وتدعمه في المحافل الإقليمية والدولية وستواصل هذا الدعم، لا سيما في ما خص التمديد لـ"اليونيفيل" في شهر آب المقبل".وشكر الرئيس عون السفير الصيني على "الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في لبنان والتي اثمرت تطورا سريعا في العلاقات بين البلدين"، مقدرا "الدور الذي يلعبه العسكريون الصينيون في قوة "اليونيفيل"، وتمنى له التوفيق في مهامه الديبلوماسية الجديدة، مثمنا موقف بلاده "المؤيد دائما للبنان".قنصل ألبانياواستقبل الرئيس عون، قنصل البانيا ومستشار رئيس الحكومة الالبانية لشؤون الشرق الاوسط مارك غريب، الذي نقل الى رئيس الجمهورية "تحيات رئيس حكومة تيرانا إدي راما وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الرئاسية"، وتم التداول في "السبل الآيلة الى تطوير العلاقات بين لبنان والبانيا".مستشار رئيس الوزراءكما استقبل الرئيس عون، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عزت الشابندر وعرض معه للعلاقات اللبنانية-العراقية عشية الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس عون الى بغداد يوم الاحد المقبل.وكانت مناسبة جدد فيها رئيس الجمهورية شكره للعراق "قيادة وشعبا، على الدعم الذي قدمه للبنان في الظروف الصعبة التي مر بها واستمرار هذا الدعم في مجالات عدة".اوراق اعتماد خمسة سفراءكذلك، تسلم الرئيس عون اوراق اعتماد خمسة سفراء جدد معتمدين في لبنان، وهم: سفير مملكة بلجيكا ARNOUT H.J. PAUWELS، سفير نيبال الاتحادية SUSHIL KUMAR LAMSAL، سفير جمهورية البوسنة والهرسك SLAVKO MATANOVIK، سفير جمهورية كوريا GYUSUK GEON وسفير جمهورية ROMAN GORIAINOV.وحضر تقديم أوراق الاعتماد والمغتربين يوسف رجي، لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، للمراسم في القصر الدكتور نبيل شديد ومدير المراسم في السفير أسامة خشاب.ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول الخمس العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، وتمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم.وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية. (الوكالة الوطنية)