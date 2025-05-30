إنتخاب رئيس لاتحاد بلديات قضاء جبيل ونائبا له

Advertisement

تم اليوم في مكتب قائمقام نتالي مرعي ، إنتخاب رئيس جديد لاتحاد بلديات قضاء جبيل ونائبا للرئيس، حيث شارك في العملية رؤساء البلديات الـ 13 المنضوية الى الاتحاد او ممثلون عنهم.وقد فاز الرئيس الحالي للاتحاد رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس المدعوم من بالتزكية. وفاز منسق قضاء جبيل في "القوات" رئيس بلدية ميفوق - القطارة بنيابة الرئاسة حيث نال في الاولى 5 أصوات، في حين نال منافسه خالد صدقة 5 اصوات ايضا. ووجدت ورقتان ملغاة وورقة بيضاء.وفي الدورة الثانية فاز الياس بـ 7 أصوات ونال صدقة 5 وورقة ملغاة.وهنأت القائمقام، الرئيس الجديد ونائبه وأعضاء مجلس الروح الديموقراطية التي تمت فيها العملية الانتخابية .وقال مرتينوس :" شرفتموني بتجديد انتخابي رئيسا لاتحاد بلديات قضاء جبيل، ومن الواضح ان هذا الانتخاب يعكس ثقة غالية ممن سبق ان تشاركنا معه ولاية اتحادية سابقة وممن انتخبوا قبل أسابيع وانضموا إلى مجلس الاتحاد".وتابع :" هذه الثقة الغالية، هي بالنسبة لي مسؤولية تشاركية تجعلنا فريق عمل واحدا نخطط وننفذ لتحقيق ما يصبو اليه من انتخبنا في بلدياتنا أولا وباسمهم جئنا إلى لنفتتح مسيرة جديدة عنوانها التنمية الشاملة وعلى أكثر من مستوى تبدأ بتنمية الموارد البشرية ولا تنتهي عند حدود مشاريع مشتركة بين البلديات لأن قضاء جبيل يستحق الكثير ونأمل ان تسمح موارد الاتحاد بتحقيق ما أمكن من انجازات الا اننا لن نتوقف عند حدود تلك الامكانات بل نتطلع الى تخقيق شراكة أعمق مع القطاعين الخاص والأهلي لنقدم نموذجا جديدا في تحقيق الصالح العام وتطوير إدارة الشأن العام".واضاف :" جميعنا مدعوون الى صراع الطموح حيث المحك الكبير: لنوظف كل الطاقات في تنمية بلداتنا وقرانا ولنغلب إرادة الخير، ونواكب انطلاقة مسيرة النهوض الوطنية التي بدأت مع تسلم فخامة الرئيس مقاليد الحكم ودولة الرئيس مهام السلطة التنفيذية على رأس الحكومة التي نوجه اليها التحية ونخص منها معالي والبلديات العميد أحمد الذي حرص على اجراء الانتخابات بأعلى معايير الشفافية والنزاهة. (الوكالة الوطنية)