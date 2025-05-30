Advertisement

لبنان

إنتخاب رئيس لاتحاد بلديات قضاء جبيل ونائبا له

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1368136-638842151351154746.png
Doc-P-1368136-638842151351154746.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم اليوم في مكتب قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، إنتخاب رئيس جديد لاتحاد بلديات قضاء جبيل ونائبا للرئيس، حيث شارك في العملية الانتخابية رؤساء البلديات الـ 13 المنضوية الى الاتحاد او ممثلون عنهم.
Advertisement
 
وقد فاز الرئيس الحالي للاتحاد رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بالتزكية. وفاز منسق قضاء جبيل في "القوات" رئيس بلدية ميفوق - القطارة بنيابة الرئاسة حيث نال في الدورة الاولى 5 أصوات، في حين نال منافسه خالد صدقة 5 اصوات ايضا. ووجدت ورقتان ملغاة وورقة بيضاء.
 
وفي الدورة الثانية فاز الياس بـ 7 أصوات ونال صدقة 5 وورقة ملغاة.
 
وهنأت القائمقام، الرئيس الجديد ونائبه وأعضاء مجلس الاتحاد على الروح الديموقراطية التي تمت فيها العملية الانتخابية .
وقال مرتينوس :" شرفتموني بتجديد انتخابي رئيسا لاتحاد بلديات قضاء جبيل، ومن الواضح ان هذا الانتخاب يعكس ثقة غالية ممن سبق ان تشاركنا معه ولاية اتحادية سابقة وممن انتخبوا قبل أسابيع وانضموا إلى مجلس الاتحاد".
وتابع :" هذه الثقة الغالية، هي بالنسبة لي مسؤولية تشاركية تجعلنا فريق عمل واحدا نخطط وننفذ لتحقيق ما يصبو اليه من انتخبنا في بلدياتنا أولا وباسمهم جئنا إلى اتحاد البلديات لنفتتح مسيرة جديدة عنوانها التنمية الشاملة وعلى أكثر من مستوى تبدأ بتنمية الموارد البشرية ولا تنتهي عند حدود مشاريع مشتركة بين البلديات لأن قضاء جبيل يستحق الكثير ونأمل ان تسمح موارد الاتحاد بتحقيق ما أمكن من انجازات الا اننا لن نتوقف عند حدود تلك الامكانات بل نتطلع الى تخقيق شراكة أعمق مع القطاعين الخاص والأهلي لنقدم نموذجا جديدا في تحقيق الصالح العام وتطوير إدارة الشأن العام".
 
واضاف :" جميعنا مدعوون الى صراع الطموح حيث المحك الكبير: لنوظف كل الطاقات في تنمية بلداتنا وقرانا ولنغلب إرادة الخير، ونواكب انطلاقة مسيرة النهوض الوطنية التي بدأت مع تسلم فخامة الرئيس العماد جوزيف عون مقاليد الحكم ودولة الرئيس نواف سلام مهام السلطة التنفيذية على رأس الحكومة التي نوجه اليها التحية ونخص منها معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الذي حرص على اجراء الانتخابات بأعلى معايير الشفافية والنزاهة. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم لعدد من بلدات قضاء جبيل
lebanon 24
30/05/2025 17:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مارتيونس رئيسا لاتحاد بلديات قضاء جبيل
lebanon 24
30/05/2025 17:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلديات جبيل
lebanon 24
30/05/2025 17:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... انتخاب 5 رؤساء بلديات ونوابهم في جبيل
lebanon 24
30/05/2025 17:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:23 | 2025-05-30
10:10 | 2025-05-30
10:05 | 2025-05-30
10:03 | 2025-05-30
10:01 | 2025-05-30
09:55 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24