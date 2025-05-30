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لبنان

بعد القرار الصادر بسجنه... وئام وهاب يُعلّق: "ما تنبسطوا"

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:12
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قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب "استغرب الضجة حول قرار قضائي يسمى قرارا مبدئيا نتيجة دعوى مقدمة من قاضية أوقفت عجوزاً مصابة بالسرطان وعمرها ثمانون عاماً لأنها خالفت في شرفة منزلها، بينما هناك عشرة آلاف مخالفة في محافظة النبطية وحدها".
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وأضاف وهاب عبر "إكس": "للقلقين والفرحين نقول هذا قرار يستأنف يعني ما تنبسطوا".
 
 
وكانت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة الجوني، أصدرت حكماً بإدانة وهاب وبسجنه لمدة شهرين، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مليار ليرة لبنانية تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالقاضية غادة أبو كروم، نتيجة العبارات التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 
 
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