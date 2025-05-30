بعد القرار الصادر بسجنه... وئام وهاب يُعلّق: "ما تنبسطوا"

قال "التوحيد العربي" "استغرب الضجة حول قرار قضائي يسمى قرارا مبدئيا نتيجة دعوى مقدمة من قاضية أوقفت عجوزاً مصابة بالسرطان وعمرها ثمانون عاماً لأنها خالفت في شرفة منزلها، بينما هناك عشرة آلاف مخالفة في وحدها".

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وأضاف عبر "إكس": "للقلقين والفرحين نقول هذا قرار يستأنف يعني ما تنبسطوا".

وكانت القاضية المنفردة الجزائية في ، أصدرت حكماً بإدانة وهاب وبسجنه لمدة شهرين، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ مليار تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالقاضية ، نتيجة العبارات التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.