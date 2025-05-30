وفد "الديموقراطية" زار "حزب الله": بالإرادة والصمود قادرون على إفشال أهداف العدوان

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زار وفد قيادي من "الديموقراطية لتحرير "، ضم: عضو للجبهة ومسؤولها في يوسف أحمد وعضوي المكتب السياسي أركان بدر وعدنان يوسف، مقر ل" " في العاصمة ، وكان في إستقبالهم السياسي في الحزب ومسؤول العلاقات النائب السابق حسن بحضور معاونه الشيخ .وتوجه الوفد ب"التحية للمقاومة في الذكرى الخامسة والعشرين لعيد والتحرير"، واعتبر في بيان "أن هذا اليوم شكل محطة مشرقة في مسار المواجهة مع العدو وانتصارا لخيار المقاومة كرافعة للتحرير والتحرر من والاستعمار".وأكد الوفد "وقوف الشعب الفلسطيني مع أبناء الجنوب الصامد البطل الذي يواجه الاعتداءات المتكررة على قراه ومنازله"، داعيا إلى "تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته والانسحاب من الأراضي المحتلة".كما عرض الوفد مع قيادة الحزب لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخصوصا العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا في ، والحرب الهمجية التي تطال مناطق وقرى ومخيمات الضفة الفلسطينية واقتحام المقدسات في محاولة لفرض المشروع التهويدي الاستعماري وتنفيذ مخطط الضم والتهجير والقضاء على الوجود الفلسطيني لإقامة ما يسمى " الكبرى".ودعا الوفد الى "تفعيل كل أشكال الضغط من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على فلسطين ولبنان ووقف حرب الإبادة والتجويع والحصار والمجازر التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، في ظل دعم وغطاء أميركي - أطلسي، وحالة من الصمت الدولي والعربي الرسمي الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار بعدوانه". وأكد "أن الرد على هذا العدوان وإفشال أهدافه والتصدي للمشروع الأميركي - طريقه الصمود والمقاومة والوحدة".كما عرض الوفد مع قيادة الحزب أوضاع اللاجئين في مخيمات اللجوء في لبنان، وتفاقم همومهم ومعاناتهم بسبب تراجع تقديمات "الاونروا" واستمرار قوانين الحرمان"، داعيا الى "مواجهة الاستهداف الذي تتعرض له وكالة "الاونروا" من خلال خطة لبنانية فلسطينية مشتركة وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية من خلال حوار رسمي وشعبي وتنظيمها على أسس سليمة ومتينة، من خلال مقاربة شاملة ومشتركة للوجود الفلسطيني، وبشكل كلي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وأمنيا، وبما يخدم الاهداف المشتركة ويحفظ ويصون مصلحة وحقوق لبنان ويصون الهوية الوطنية الفلسطينية ويعزز صمود اللاجئين ونضالهم من اجل حق العودة واقرار حقوقهم الانسانية والاجتماعية وإفشال مشاريع التهجير والتوطين". (الوكالة الوطنية)