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لبنان

مرقص وقع مع اليونيسف اتفاقية تعاون لتطوير وحدات الوزارة

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:46
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وقع وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ظهر اليوم، إتفاقية تعاون مع منظمة اليونيسف لتعزيز القطاع الإعلامي وتطوير البنية التحتية ل"تلفزيون لبنان" ووحدات وزارة الإعلام، والتي تندرج في إطار خطة العمل المشتركة بين الوزارة والتلفزيون لعام 2025.
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تم التوقيع في حضور ممثلة المنظمة في لبنان ادريا برتير مع وفد من اليونيسف. 

وقال مرقص: "نحن في صدد توقيع مذكرة تفاهم إضافية مع منظمة اليونيسف، مشكورة، وهي بذلت جهودا ملحوظة في السابق من أجل تعزيز وضعية وسائل الإعلام عموما ولا سيما وحدات وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان".
 
أضاف :"اليوم تجدد الدعم، بعدما انطلق العهد الرئاسي الجديد ووعدت الحكومة ببدء الإصلاحات وورشة النهوض بالبلد، ولذلك اليونيسف تقدم محتوى اعلاميا، يبث من أجل حماية الأطفال والمرأة في وسائل الإعلام، وبرامج تثقيفية توعوية للاطفال".
 
ولفت الى "ان الاتفاقية تتضمن عددا من المبادرات النوعية، أبرزها:
تزويد مركز إرسال تلفزيون لبنان في بكفيا بالطاقة الشمسية، وتحديث موقع "الوكالة الوطنية للإعلام" واستحداث تطبيق خاص بها، وتزويد تلفزيون لبنان بمسلسل لبناني ممول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي مخصص للأطفال وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل للإعلاميين وطلاب كليات الإعلام، بهدف رفع الكفاءة المهنية وتعزيز المهارات الإعلامية".
 
وفي الختام، وقع مرقص وممثلة اليونيسف المذكرة. (لوكالو الوطنية)
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