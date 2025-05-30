مرقص وقع مع اليونيسف اتفاقية تعاون لتطوير وحدات الوزارة

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وقع المحامي د. ظهر اليوم، إتفاقية تعاون مع منظمة لتعزيز القطاع الإعلامي وتطوير البنية التحتية ل"تلفزيون " ووحدات ، والتي تندرج في إطار المشتركة بين الوزارة والتلفزيون لعام 2025.تم التوقيع في حضور ممثلة المنظمة في لبنان ادريا برتير مع وفد من اليونيسف.وقال : "نحن في صدد توقيع إضافية مع منظمة اليونيسف، مشكورة، وهي بذلت جهودا ملحوظة في السابق من أجل تعزيز وضعية عموما ولا سيما وحدات وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان".أضاف :"اليوم تجدد الدعم، بعدما انطلق الرئاسي الجديد ووعدت الحكومة ببدء الإصلاحات وورشة النهوض بالبلد، ولذلك اليونيسف تقدم محتوى اعلاميا، يبث من أجل حماية الأطفال والمرأة في وسائل الإعلام، وبرامج تثقيفية توعوية للاطفال".ولفت الى "ان الاتفاقية تتضمن عددا من المبادرات النوعية، أبرزها:تزويد مركز إرسال تلفزيون لبنان في بالطاقة الشمسية، وتحديث موقع " " واستحداث تطبيق خاص بها، وتزويد تلفزيون لبنان بمسلسل لبناني ممول من ، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي مخصص للأطفال وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل للإعلاميين وطلاب كليات الإعلام، بهدف رفع الكفاءة المهنية وتعزيز المهارات الإعلامية".وفي الختام، وقع مرقص وممثلة اليونيسف المذكرة. (لوكالو الوطنية)