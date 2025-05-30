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لبنان

سلامة استقبل بيدرسون "الزميل القديم" في الامم المتحدة

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:50
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إستقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، ممثل  الامين العام   للامم  المتحدة في سوريا غير بيدرسون وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان  جنين  هانز  بلاسخارات.
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وتأتي زيارة بيدرسون في اطار زيارة خاصة بوصفه زميلا قديما لوزير الثقافة في الأمم المتحدة وكانت مناسبة تم خلالها البحث بما تقوم به الأمم المتحدة للاستقرار في سوريا. (الوكالة الوطنية)
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