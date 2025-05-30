سلامة استقبل بيدرسون "الزميل القديم" في الامم المتحدة

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إستقبل الدكتور في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، ممثل الامين العام للامم المتحدة في وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان جنين هانز بلاسخارات.وتأتي زيارة بيدرسون في اطار زيارة خاصة بوصفه زميلا قديما لوزير الثقافة في وكانت مناسبة تم خلالها البحث بما تقوم به الأمم المتحدة للاستقرار في سوريا. (الوكالة الوطنية)