Advertisement

لبنان

سلام : التعليم مفتاح التغيير الحقيقي

Lebanon 24
30-05-2025 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1368155-638842175462034251.png
Doc-P-1368155-638842175462034251.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت الكلية الدولية "الإنترناشونال كولدج" حفل العشاء السنوي على ملاعب فاياز الخضراء، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خريج المدرسة دفعة 1971، وحضور الوزراء الخريجين: وزير المالية ياسين جابر (دفعة ١٩٧٢)، وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط (دفعة ١٩٨١)، وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة (دفعة ١٩٨٢).
Advertisement

كما حضر وزير الإعلام بول مرقص، النائب وضاح صادق، عدد من أعضاء مجلس أمناء "الإنترناشونال كولدج" من بينهم رئيس المجلس دون سيلينجر، عماد طاهر، جوني خباز، معتز صواف، جون مكارثي، وليد الداعوق، طلال الشاعر، محمد رباح، سليم بسول ومروان مارشي، شخصيات اقتصادية وفكرية وثقافية واجتماعية وحشد من الخريجين.
 
بعد النشيد الوطني ونشيد المدرسة، قال رئيس "الإنترناشونال كولدج" توبين وايت: "هذه الأمسية ليست مجرد احتفال بالماضي، بل هي شهادة حية على الروح التي تميز الإنترناشونال كولدج وتستمر في توحيدنا. أنتم جزء لا يتجزأ من قصة المدرسة، بقيمكم التي حملتموها معكم إلى حياتكم المهنية والعائلية والمجتمعية. ونحن نعتز بذلك أيما اعتزاز".

وقدم رئيس مجلس الأمناء دون سيلينجر درعا تذكارية على شكل مبنى روكفلر التاريخي الى الرئيس سلام تقديرا لمسيرته.
بدوره، قال الرئيس سلام: "لبنان يستمد قوته من أبنائه من إبداعهم، مرونتهم، وقدرتهم الدائمة على التغلب على التحديات. وأنا هنا اليوم، ليس فقط بصفتي رئيسا للحكومة، بل كمواطن مؤمن بأن التعليم هو مفتاح التغيير الحقيقي. الحكومة اللبنانية تقف إلى جانب مؤسسات التعليم، لأن مستقبل الوطن يبدأ منها". (الوكالة الوطنية)

 
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإسباني: استقرار سوريا هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط وملتزمون بوحدتها وسلامة أراضيها
lebanon 24
30/05/2025 17:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي وماكرون يؤكدان: حل الدولتين مفتاح السلام في المنطقة
lebanon 24
30/05/2025 17:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية مناسبة موسمية أم رافعة حقيقية للتغيير؟
lebanon 24
30/05/2025 17:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: إصلاح القطاع المصرفي مفتاح استعادة الثقة الدولية بلبنان
lebanon 24
30/05/2025 17:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:23 | 2025-05-30
10:10 | 2025-05-30
10:05 | 2025-05-30
10:03 | 2025-05-30
10:01 | 2025-05-30
09:55 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24