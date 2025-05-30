سلام : التعليم مفتاح التغيير الحقيقي

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أقامت الكلية الدولية "الإنترناشونال كولدج" حفل العشاء السنوي على ملاعب فاياز الخضراء، برعاية الدكتور خريج المدرسة دفعة 1971، وحضور الوزراء الخريجين: (دفعة ١٩٧٢)، والتجارة الدكتور عامر بساط (دفعة ١٩٨١)، وزير المهجّرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة (دفعة ١٩٨٢).كما حضر ، النائب ، عدد من أعضاء مجلس أمناء "الإنترناشونال كولدج" من بينهم رئيس المجلس دون سيلينجر، عماد طاهر، جوني خباز، معتز صواف، جون مكارثي، ، طلال الشاعر، محمد رباح، سليم بسول ومروان مارشي، شخصيات اقتصادية وفكرية وثقافية واجتماعية وحشد من الخريجين.بعد النشيد الوطني ونشيد المدرسة، قال رئيس "الإنترناشونال كولدج" توبين وايت: "هذه الأمسية ليست مجرد احتفال بالماضي، بل هي شهادة حية على الروح التي تميز الإنترناشونال كولدج وتستمر في توحيدنا. أنتم جزء لا يتجزأ من قصة المدرسة، بقيمكم التي حملتموها معكم إلى حياتكم المهنية والعائلية والمجتمعية. ونحن نعتز بذلك اعتزاز".وقدم رئيس دون سيلينجر تذكارية على شكل مبنى روكفلر التاريخي الى الرئيس سلام تقديرا لمسيرته.بدوره، قال الرئيس سلام: " يستمد قوته من أبنائه من إبداعهم، مرونتهم، وقدرتهم الدائمة على التغلب على التحديات. وأنا هنا اليوم، ليس فقط بصفتي رئيسا للحكومة، بل كمواطن مؤمن بأن التعليم هو مفتاح التغيير الحقيقي. تقف إلى جانب مؤسسات التعليم، لأن مستقبل الوطن يبدأ منها". (الوكالة الوطنية)