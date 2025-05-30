رئيس واعضاء مجلس بلدية برحليون كرموا قائمقام بشري

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واعضاء برحليون، قائمقام بشري السيدة بعد تسلم مهامهم منها بمباركة ومشاركة كاهن الرعية وفي حضور المخاتير ولجان الاخويات .وألقى رئيس البلدية ربيع ديب كلمة نوه فيها ب"الجهود التي قامت بها القائمقام خلال تسلمها مهام البلدية رغم الظروف الصعبة التي عصفت بالبلاد على مختلف المستويات"، شاكرا لها "وقوفها إلى جانب أهالي برحليون والعمل على تعزيز صمودهم في البلدة لا سيما على صعيد تأمين مولد للكهرباء للإنارة العامة وإيصال الشبكة إلى كافة الاحياء ومساهمتها خلال سنوات في تلبية البلدة على المستويات الانمائية والاقتصادية"، واعدا ب"مواصلة مسيرة النهوض بالبلدة".وشكرت القائمقام الشفشق للرئيس والأعضاء والأب التكريم، مشددة على "ضرورة مواصلة العمل لتعزيز قدرات البلدة وأهلها". ودعت إلى "طي صفحة المنافسات والعمل يدا بيد بالتكامل والتضامن والتعاون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل انماء البلدة".بعدها ، تم تقديم درع تكريمية للقائمقام وقطع الجميع قالب الحلوى بالمناسبةوقبل اختتام حفل التكريم شاركت القائمقام والأب يزبك في تكريم المختار مارون الذي خدم البلدة على مدى 21 عاما بروح المحبة والتعاون مع الجميع. (الوكالة الوطنية)