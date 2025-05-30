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لبنان
رئيس واعضاء مجلس بلدية برحليون كرموا قائمقام بشري
Lebanon 24
30-05-2025
|
09:04
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كرم رئيس
واعضاء
مجلس بلدية
برحليون، قائمقام بشري السيدة
ربى الشفشق
بعد تسلم مهامهم منها بمباركة ومشاركة كاهن الرعية
الخوري
جورج يزبك
وفي حضور المخاتير ولجان الاخويات .
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وألقى رئيس البلدية ربيع ديب كلمة نوه فيها ب"الجهود التي قامت بها
سعادة
القائمقام خلال تسلمها مهام البلدية رغم الظروف الصعبة التي عصفت بالبلاد على مختلف المستويات"، شاكرا لها "وقوفها إلى جانب أهالي برحليون والعمل على تعزيز صمودهم في البلدة لا سيما على صعيد تأمين مولد للكهرباء للإنارة العامة وإيصال الشبكة إلى كافة الاحياء ومساهمتها خلال سنوات في تلبية البلدة على المستويات الانمائية والاقتصادية"، واعدا ب"مواصلة مسيرة النهوض بالبلدة".
وشكرت القائمقام الشفشق للرئيس والأعضاء والأب
يزبك
التكريم، مشددة على "ضرورة مواصلة العمل لتعزيز قدرات البلدة وأهلها". ودعت إلى "طي صفحة المنافسات
الانتخابية
والعمل يدا بيد بالتكامل والتضامن والتعاون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل انماء البلدة".
بعدها ، تم تقديم درع تكريمية للقائمقام وقطع الجميع قالب الحلوى بالمناسبة
وقبل اختتام حفل التكريم شاركت القائمقام والأب يزبك في تكريم المختار مارون الذي خدم البلدة على مدى 21 عاما بروح المحبة والتعاون مع الجميع. (الوكالة الوطنية)
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