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لبنان

هل من ضرائب جديدة؟... وزير الماليّة يكشف

Lebanon 24
30-05-2025 | 09:04
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قال وزير المال ياسين جابر إن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وخطوات كثيرة نقوم بها". 
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وأضاف بعد لقائه وفداً من صندوق النقد الدولي: "الرأي العام اللبناني سيلمس التغييرات خلال الأسابيع المقبلة". 
 
وأكد أن "إصلاح القطاع المصرفيّ والودائع أولوية صندوق النقد الدوليّ والخطوات اللازمة نقوم بها". 
 
وتابع قائلاً: "لا ضرائب جديدة إنما تحصيل للضرائب الحالية وحسن جباية والأمور ستتضح أكثر مع صندوق النقد في الخريف المقبل". 
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