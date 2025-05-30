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لبنان
هل من ضرائب جديدة؟... وزير الماليّة يكشف
Lebanon 24
30-05-2025
|
09:04
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قال وزير المال
ياسين جابر
إن "المفاوضات مع
صندوق النقد الدولي
تسير بشكل جيد وخطوات كثيرة نقوم بها".
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وأضاف بعد لقائه وفداً من صندوق
النقد الدولي
: "الرأي
العام اللبناني
سيلمس التغييرات خلال الأسابيع المقبلة".
وأكد أن "إصلاح القطاع المصرفيّ والودائع أولوية صندوق النقد الدوليّ والخطوات اللازمة نقوم بها".
وتابع قائلاً: "لا ضرائب جديدة إنما تحصيل للضرائب الحالية وحسن جباية والأمور ستتضح أكثر مع صندوق النقد في الخريف المقبل".
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