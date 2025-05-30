هل من ضرائب جديدة؟... وزير الماليّة يكشف

قال وزير المال إن "المفاوضات مع تسير بشكل جيد وخطوات كثيرة نقوم بها".

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وأضاف بعد لقائه وفداً من صندوق : "الرأي سيلمس التغييرات خلال الأسابيع المقبلة".

وأكد أن "إصلاح القطاع المصرفيّ والودائع أولوية صندوق النقد الدوليّ والخطوات اللازمة نقوم بها".

وتابع قائلاً: "لا ضرائب جديدة إنما تحصيل للضرائب الحالية وحسن جباية والأمور ستتضح أكثر مع صندوق النقد في الخريف المقبل".