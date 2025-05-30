عودة استقبل حاصباني وتابع مع محافظ بيروت اوضاع العاصمة

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استقبل متروبوليت وتوابعها للروم الذي قال بعد الزيارة: "تشرفت بزيارة سيدنا الياس وكان اللقاء أبويا كالعادة. نحن دائما نأخذ بركاته في كل الخطوات التي نقوم بها وكان لنا عرض لكل المواقف والأحداث التي تحصل في البلد على صعيد العاصمة وعلى صعيد البلد ككل، خصوصا الأزمات التي نحاول تخطيها".وجدد تأكيده على "الثوابت وأهمية العلاقة الإيجابية بين كل مكونات الوطن وخصوصا مكونات بيروت، كي تبقى العاصمة متماسكة وصورة إيجابية عن كل ".ولفت الى انه عرض مع عودة "كل الملفات الآنية والتحديات التي يواجهها البلد، وتطرّقنا إلى كل ما يساهم في تحسين وتطوير العمل المحلي والوطني من إصلاحات ومن تغيير لمسار الأمور".وقال: "يبقى هذا الصرح هو المرجع الأرثوذكسي البيروتي الأول والأخير وتبقى كلمة سيد هذا الصرح كلمة الحق وكلمة العدل، وأي كلام قد يكون مسيئا أو يقصد به الإساءة الى العمل الإيجابي الذي يقوم به هذا الصرح وهذه الشخصية التي نجل جميعا سيدنا الياس، مرفوض وكاذب وبعيد عن الحقيقة".اضاف: "هذا الصرح هو دائما منارة للحق وحاضن لكل أبنائه، هو مبارك لكل عمل خير وإيجابي وحسن لهذا المجتمع يرعى شؤون الكنيسة والطائفة والبلد بشكل أبوي وإيجابي، ومن غير المسموح أن يتقدم أي شخص منه بأي انتقاد أو كلام سلبي. لذلك نشدد على تعاوننا الدائم والمتابعة الدائمة لكل ما فيه خير أبناء هذه الطائفة لحفظ مواقعهم ومكانتهم وحقهم وواجبهم بالمشاركة في كل عمل وطني إيجابي مفيد، بعيدا عن كل من يحاول الإساءة أو التضليل أو اختلاق الأكاذيب أو يطلق الكلام الخاطئ والمضلل عن أي شيء أو أي عمل قد يصدر أو يكون له علاقة بهذا الصرح وبشخص سيدنا الياس".وكان عودة استقبل محافظ بيروت القاضي يرافقه ، وناقش معهما أمورا تخص العاصمة. (الوكالة الوطنية)