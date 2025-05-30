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لبنان

الجيش أغلق 6 معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا

Lebanon 24
30-05-2025 | 09:10
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إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ ٢٩/ ٥ /٢٠٢٥ والمتعلق بإحباط عملية تهريب مخدرات وتوقيف أشخاص، وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 6 معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا – بعلبك.
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