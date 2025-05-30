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لبنان

إجتماع أمنيّ في بعبدا... وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
30-05-2025 | 09:09
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انتهى الاجتماع الأمني برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وقد جرى خلاله عرض الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل استكمال انتشار الجيش.
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كما درس المجتمعون الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت.
 
وشارك في الاجتماع كل من وزير الدفاع، اللواء ميشال منسى، وقائد الجيش، العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات، العميد أنطوان قهوجي، والمستشار الأمني والعسكري، العميد أنطوان منصور.
 
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