إجتماع أمنيّ في بعبدا... وهذا ما تمّ بحثه

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كما درس المجتمعون الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات في ، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت. انتهى الاجتماع الأمني برئاسة رئيس الجمهورية ، وقد جرى خلاله عرض الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات التي تعرقل استكمال انتشار الجيش.كما درس المجتمعون الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات في ، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني إلى بيروت.

وشارك في الاجتماع كل من ، اللواء ، وقائد الجيش، العماد ، ومدير المخابرات، ، والمستشار الأمني والعسكري، .