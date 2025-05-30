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لبنان

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

Lebanon 24
30-05-2025 | 09:27
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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