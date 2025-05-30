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لبنان

مفتي راشيا زار اللواء عبد الله: الوطن بأيد أمينة في ظل القيادات الأمنية وأفرادها

Lebanon 24
30-05-2025 | 09:55
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التقى مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ورافقه في الزيارة الياس مارون وعلاء الشمالي ومحمد هاجر .
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وأشاد حجازي والوفد في بيان على الاثر، بدور قوى الأمن الداخلي على مستوى الوطن، وهنأها على جهودها في إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، مؤكدا ان "الوطن بأيد أمينة في ظل القيادات الأمنية وأفرادها".

وشدد على "الاهتمام بقضايا البقاع عموما وراشيا خصوصا على جميع المستويات خاصة الأمنية منها"، مطالبا بضرورة "إيلاء المتابعة الأمنية لمواجهة تجار المخدرات والتفلت الأمني والأخلاقي، والوقوف مع حاجات الناس الحياتية، ووجوب ضبط المخلين بقواعد السير مما يتسبب بحوادث يومية على طرقات البقاع الرئيسية حتى اضحت تسمى طرقات الموت".

من جهته، رحب المدير العام لقوى الامن الداخلي بمفتي راشيا والوفد المرافق، لافتا الى أن "الوطن في تحول جذري إيجابي في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية وتعليمات وزير الداخلية"، وقال: "إننا مع الناس وتيسير شؤون حياتهم اليومية في كل أرجاء الوطن الحبيب لبنان". (الوكالة الوطنية)
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