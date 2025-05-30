مفتي راشيا زار اللواء عبد الله: الوطن بأيد أمينة في ظل القيادات الأمنية وأفرادها

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التقى مفتي الدكتور لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد ، ورافقه في الزيارة الياس مارون وعلاء ومحمد هاجر .وأشاد والوفد في بيان على الاثر، بدور على مستوى الوطن، وهنأها على جهودها في إجراء والاختيارية، مؤكدا ان "الوطن بأيد أمينة في ظل القيادات الأمنية وأفرادها".وشدد على "الاهتمام بقضايا عموما وراشيا خصوصا على جميع المستويات خاصة الأمنية منها"، مطالبا بضرورة "إيلاء المتابعة الأمنية لمواجهة تجار المخدرات والتفلت الأمني والأخلاقي، والوقوف مع حاجات الناس الحياتية، ووجوب ضبط المخلين بقواعد السير مما يتسبب بحوادث يومية على طرقات البقاع الرئيسية حتى اضحت تسمى طرقات الموت".، رحب المدير العام لقوى الامن الداخلي بمفتي والوفد المرافق، لافتا الى أن "الوطن في تحول جذري إيجابي في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس وتعليمات "، وقال: "إننا مع الناس وتيسير شؤون حياتهم اليومية في كل أرجاء الوطن الحبيب ". (الوكالة الوطنية)