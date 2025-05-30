23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مفتي راشيا زار اللواء عبد الله: الوطن بأيد أمينة في ظل القيادات الأمنية وأفرادها
Lebanon 24
30-05-2025
|
09:55
A-
A+
.
photos
0
A+
A-
التقى مفتي
راشيا الشيخ
الدكتور
وفيق حجازي
المدير العام
لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد
عبد الله
، ورافقه في الزيارة الياس مارون وعلاء
الشمالي
ومحمد هاجر .
Advertisement
وأشاد
حجازي
والوفد في بيان على الاثر، بدور
قوى الأمن الداخلي
على مستوى الوطن، وهنأها على جهودها في إجراء
الانتخابات البلدية
والاختيارية، مؤكدا ان "الوطن بأيد أمينة في ظل القيادات الأمنية وأفرادها".
وشدد على "الاهتمام بقضايا
البقاع
عموما وراشيا خصوصا على جميع المستويات خاصة الأمنية منها"، مطالبا بضرورة "إيلاء المتابعة الأمنية لمواجهة تجار المخدرات والتفلت الأمني والأخلاقي، والوقوف مع حاجات الناس الحياتية، ووجوب ضبط المخلين بقواعد السير مما يتسبب بحوادث يومية على طرقات البقاع الرئيسية حتى اضحت تسمى طرقات الموت".
من جهته
، رحب المدير العام لقوى الامن الداخلي بمفتي
راشيا
والوفد المرافق، لافتا الى أن "الوطن في تحول جذري إيجابي في ظل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورئيس
الحكومة اللبنانية
وتعليمات
وزير الداخلية
"، وقال: "إننا مع الناس وتيسير شؤون حياتهم اليومية في كل أرجاء الوطن الحبيب
لبنان
". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات
Lebanon 24
اللواء عبد الله نوّه بجهود ضباط قوى الأمن والعناصر في ختام الانتخابات
30/05/2025 19:39:09
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: القمة تنعقد في ظل ظروف أمنية معقدة وتحديات اقتصادية
Lebanon 24
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد: القمة تنعقد في ظل ظروف أمنية معقدة وتحديات اقتصادية
30/05/2025 19:39:09
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء عبد الله عرض مع رئيس بعثة مراقبة الهدنة تعزيز التنسيق
Lebanon 24
اللواء عبد الله عرض مع رئيس بعثة مراقبة الهدنة تعزيز التنسيق
30/05/2025 19:39:09
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء عبد الله عرض الاوضاع مع السفير الفرنسي
Lebanon 24
اللواء عبد الله عرض الاوضاع مع السفير الفرنسي
30/05/2025 19:39:09
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في طرابلس.. توجيه "إنذارات" رسمية لأصحاب الملاحم
Lebanon 24
في طرابلس.. توجيه "إنذارات" رسمية لأصحاب الملاحم
12:33 | 2025-05-30
30/05/2025 12:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟
Lebanon 24
حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟
12:29 | 2025-05-30
30/05/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. الجيش يضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب
Lebanon 24
بالصور.. الجيش يضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب
12:28 | 2025-05-30
30/05/2025 12:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة إثر مقابلته مع "CNN".. توضيح من مكتب سلام
Lebanon 24
بعد الضجة إثر مقابلته مع "CNN".. توضيح من مكتب سلام
12:20 | 2025-05-30
30/05/2025 12:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملصقات" ضدَّ "حزب الله" في الجنوب.. والفاعل "جيش العدو"!
Lebanon 24
"ملصقات" ضدَّ "حزب الله" في الجنوب.. والفاعل "جيش العدو"!
12:15 | 2025-05-30
30/05/2025 12:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
Lebanon 24
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
14:35 | 2025-05-29
29/05/2025 02:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
02:15 | 2025-05-30
30/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
16:45 | 2025-05-29
29/05/2025 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
03:00 | 2025-05-30
30/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
23:05 | 2025-05-29
29/05/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:33 | 2025-05-30
في طرابلس.. توجيه "إنذارات" رسمية لأصحاب الملاحم
12:29 | 2025-05-30
حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟
12:28 | 2025-05-30
بالصور.. الجيش يضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب
12:20 | 2025-05-30
بعد الضجة إثر مقابلته مع "CNN".. توضيح من مكتب سلام
12:15 | 2025-05-30
"ملصقات" ضدَّ "حزب الله" في الجنوب.. والفاعل "جيش العدو"!
12:00 | 2025-05-30
تفاصيل مثيرة.. هذا ما تفعله طائرات إسرائيل فوق لبنان
فيديو
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24