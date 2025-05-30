23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي استقبل بطريرك السريان الأرثوذكس وزوار ومكتب راعوية المرأة
Lebanon 24
30-05-2025
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار بشارة بطرس
الراعي في الصرح البطريركي في
بكركي
، وفدا من مكتب راعوية المرأة، برئاسة منسّقة المكتب البروفسور ميرنا
المزوق
، في زيارة تهنئة بسلامة صحته وتعافيه، وتم في خلالها عرض من البروفسور المزوق لأبرز أنشطة المكتب ومشاريعه المستمرة، وذلك في إطار "سنة المرأة
المارونية
" التي أطلقها المكتب في آذار الماضي، برعاية وبركة البطريرك.
Advertisement
كما تخلل اللقاء نقاش حول سبل تظهير وتعزيز حضور ورسالة المرأة في
الكنيسة المارونية
، التي كانت سباقة ورائدة بتخصيص سينودس خاص للمرأة، وفي إطلاقها وثيقة تأسيسية لهذا الحضور والرسالة وتعد أولى في تاريخ الكنيسة حول العالم.
وقد أثنى
البطريرك الراعي
على جهود المكتب، مباركا "المسار الذي اتبعه لدعم دور المرأة وتمكينها في مختلف أوجه الحياة الكنسية والاجتماعية".
كما التقى
الراعي
، بطريرك
السريان
الأرثوذكس مار
اغناطيوس افرام
الثاني في زيارة تهنئة بالسلامة.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الراعي استقبل زوارا مطمئنين الى صحته
Lebanon 24
الراعي استقبل زوارا مطمئنين الى صحته
30/05/2025 19:39:24
30/05/2025 19:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الهنغاري ومتروبوليت أبرشية بصرى وحوران للروم الأرثوذكس
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الهنغاري ومتروبوليت أبرشية بصرى وحوران للروم الأرثوذكس
30/05/2025 19:39:24
30/05/2025 19:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عوده استقبل رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو ممثلا البطريرك كيريل
Lebanon 24
عوده استقبل رئيس دائرة العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو ممثلا البطريرك كيريل
30/05/2025 19:39:24
30/05/2025 19:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه البطريرك الراعي: لقائي بالبطريرك الراعي كان لعرض عمل الحكومة الذي قامت به في الأسابيع السابقة وفخورون بما فعلنا
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقائه البطريرك الراعي: لقائي بالبطريرك الراعي كان لعرض عمل الحكومة الذي قامت به في الأسابيع السابقة وفخورون بما فعلنا
30/05/2025 19:39:24
30/05/2025 19:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في طرابلس.. توجيه "إنذارات" رسمية لأصحاب الملاحم
Lebanon 24
في طرابلس.. توجيه "إنذارات" رسمية لأصحاب الملاحم
12:33 | 2025-05-30
30/05/2025 12:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟
Lebanon 24
حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟
12:29 | 2025-05-30
30/05/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. الجيش يضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب
Lebanon 24
بالصور.. الجيش يضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب
12:28 | 2025-05-30
30/05/2025 12:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة إثر مقابلته مع "CNN".. توضيح من مكتب سلام
Lebanon 24
بعد الضجة إثر مقابلته مع "CNN".. توضيح من مكتب سلام
12:20 | 2025-05-30
30/05/2025 12:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملصقات" ضدَّ "حزب الله" في الجنوب.. والفاعل "جيش العدو"!
Lebanon 24
"ملصقات" ضدَّ "حزب الله" في الجنوب.. والفاعل "جيش العدو"!
12:15 | 2025-05-30
30/05/2025 12:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
Lebanon 24
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
14:35 | 2025-05-29
29/05/2025 02:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
02:15 | 2025-05-30
30/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
16:45 | 2025-05-29
29/05/2025 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
03:00 | 2025-05-30
30/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
23:05 | 2025-05-29
29/05/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:33 | 2025-05-30
في طرابلس.. توجيه "إنذارات" رسمية لأصحاب الملاحم
12:29 | 2025-05-30
حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟
12:28 | 2025-05-30
بالصور.. الجيش يضبط أجهزة تجسس إسرائيلية في الجنوب
12:20 | 2025-05-30
بعد الضجة إثر مقابلته مع "CNN".. توضيح من مكتب سلام
12:15 | 2025-05-30
"ملصقات" ضدَّ "حزب الله" في الجنوب.. والفاعل "جيش العدو"!
12:00 | 2025-05-30
تفاصيل مثيرة.. هذا ما تفعله طائرات إسرائيل فوق لبنان
فيديو
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
30/05/2025 19:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
30/05/2025 19:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
30/05/2025 19:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24