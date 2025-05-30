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لبنان

الراعي استقبل بطريرك السريان الأرثوذكس وزوار ومكتب راعوية المرأة

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:05
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إستقبل  البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من مكتب راعوية المرأة، برئاسة منسّقة المكتب البروفسور ميرنا المزوق، في زيارة تهنئة بسلامة صحته وتعافيه، وتم في خلالها عرض من البروفسور المزوق لأبرز أنشطة المكتب ومشاريعه المستمرة، وذلك في إطار "سنة المرأة المارونية" التي أطلقها المكتب في آذار الماضي، برعاية وبركة البطريرك.
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كما تخلل اللقاء نقاش حول سبل تظهير وتعزيز حضور ورسالة المرأة في الكنيسة المارونية، التي كانت سباقة ورائدة بتخصيص سينودس خاص للمرأة، وفي إطلاقها وثيقة تأسيسية لهذا الحضور والرسالة وتعد أولى في تاريخ الكنيسة حول العالم.

وقد أثنى البطريرك الراعي على جهود المكتب، مباركا "المسار الذي اتبعه لدعم دور المرأة وتمكينها في مختلف أوجه الحياة الكنسية والاجتماعية".
 
كما التقى الراعي، بطريرك السريان الأرثوذكس مار اغناطيوس افرام الثاني في زيارة تهنئة بالسلامة.
 (الوكالة الوطنية)
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