الراعي استقبل بطريرك السريان الأرثوذكس وزوار ومكتب راعوية المرأة

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إستقبل البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في ، وفدا من مكتب راعوية المرأة، برئاسة منسّقة المكتب البروفسور ميرنا ، في زيارة تهنئة بسلامة صحته وتعافيه، وتم في خلالها عرض من البروفسور المزوق لأبرز أنشطة المكتب ومشاريعه المستمرة، وذلك في إطار "سنة المرأة " التي أطلقها المكتب في آذار الماضي، برعاية وبركة البطريرك.كما تخلل اللقاء نقاش حول سبل تظهير وتعزيز حضور ورسالة المرأة في ، التي كانت سباقة ورائدة بتخصيص سينودس خاص للمرأة، وفي إطلاقها وثيقة تأسيسية لهذا الحضور والرسالة وتعد أولى في تاريخ الكنيسة حول العالم.وقد أثنى على جهود المكتب، مباركا "المسار الذي اتبعه لدعم دور المرأة وتمكينها في مختلف أوجه الحياة الكنسية والاجتماعية".كما التقى ، بطريرك الأرثوذكس مار الثاني في زيارة تهنئة بالسلامة.(الوكالة الوطنية)