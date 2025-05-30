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لبنان

اللواء شقير استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:10
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إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وعرض معها للأوضاع العامة وآخر التطورات في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
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