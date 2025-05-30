سلام: الحكومة تعمل لخلق مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات

أكّد أن الحكومة تعمل لخلق مناخ ملائم لاستقطاب الاستثمارات، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار الأمني ، وترسيخ استقلالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

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وأثنى الرئيس سلام خلال استقباله وفداً من الجمعية - لرجال الاعمال برئاسة فتح الله فوزي على عمق العلاقات بين ومصر، مشيراً إلى أن الحكومتين اللبنانية والمصرية بصدد تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، لما لها من دور أساسي في تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، بما يصب في مصلحة الدولتين الشقيقتين.

وشدد رئيس الحكومة على أن مسار التعافي والنهوض الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق من خلال الجهود الحكومية فقط، بل بالتكامل مع القطاع الخاص، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحريك العجلة الاقتصادية.

من ناحيته، اطلع الوفد الرئيس سلام على نشاطات الجمعية، واضعة امكاناتها في دعم الاقتصاد اللبناني.





نادي النجمة





واستقبل سلام وفدًا من نادي النجمة الرياضي، برئاسة مازن الزعني وأعضاء الهيئة الادارية والذي قدم للرئيس سلام اعتذاره عن ما بدر من اساءات لشخصه من إحدى المجموعات التي كانت ضمن جمهور النادي خلال إعادة الأنشطة الى مدينة كميل شمعون الرياضية في .

وتناول اللقاء أهمية الرياضة ودورها في بناء المجتمع وترسيخ القيم الإنسانية والوطنية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية والمصالح الفئوية.

وخلال اللقاء، أكد أن الرياضة تشكّل ركيزة أساسية في تنمية المجتمع وتعزيز روح المواطنة ويجب أن تبقى بعيدة عن محاولات تسييسها فهي مساحة للتلاقي والوحدة، لا للتفرقة والانقسام.

وفي إطار متابعته لقضية الاستاذ الجامعي وسام ، اتصل سلام بوزير العدل عادل نصار، مؤكداً "حرصه التام على صون الحريات العامة والخاصة"، معتبرا أنها "تشكل أحد الأعمدة الأساسية في النظام الديموقراطي اللبناني وهي مكرسة في ".



وشدد الرئيس سلام على "أهمية تطوير الاجراءات القانونية والأمنية بما يتناسب مع المعايير الدولية ومتطلبات دولة القانون".

اللجنة المكلفة من البطريرك العبسي

كذلك، استقبل سلام اللجنة المكلفة من بطريرك انطاكية وسائر المشرق لطائفة الروم يوسف العبسي لمتابعة شؤون الوظيفة العامة مع المسؤولين.

وتمحور البحث بحسب بيان للجنة، حول "المواقع الوظيفية العائدة لأبناء طائفة الروم الكاثوليك من الفئة الأولى، في مختلف إدارات ومؤسسات القطاع العام، إضافة إلى شؤون عامة أخرى".



واشارت الى ان "الاجتماع اتسم بالإيجابية والتفهم، وكلّف الرئيس سلام من سيتابع من قبله مع اللجنة، اعتباراً من الأسبوع المقبل".

ولفتت الى انها "ستستكمل مهامها بتلقي السير الذاتية لأبناء الطائفة والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بشأنها، وتوثيق كل ما له علاقة بالمهمة التي كلّفت بها، ووضع الأسس وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف وإعلام صاحب البطريرك العبسي بتحركاتها دورياً والعمل بتوجيهاته".