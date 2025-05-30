اعتداء على عنصر من "قوى الأمن" في طرابلس.. وهذا ما حصل

تعرّض عنصر في لاعتداء بالضرب من قبل شخصين، أثناء قيامه بمهامه الرسمية قرب إشارة الروكسي – محلة التل في .

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وتدخل عدد من المواطنين لمساندة العنصر، ما ساعد في توقيف المعتدين على الفور.

وإثر الإشكال، جرى تسليم المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.