Advertisement

لبنان

اعتداء على عنصر من "قوى الأمن" في طرابلس.. وهذا ما حصل

Lebanon 24
30-05-2025 | 11:13
A-
A+
Doc-P-1368218-638842264540684840.jpg
Doc-P-1368218-638842264540684840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض عنصر في قوى الأمن الداخلي لاعتداء بالضرب من قبل شخصين، أثناء قيامه بمهامه الرسمية قرب إشارة الروكسي – محلة التل في طرابلس.
Advertisement
 
وتدخل عدد من المواطنين لمساندة العنصر، ما ساعد في توقيف المعتدين على الفور.
 
 
وإثر الإشكال، جرى تسليم المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. إشكال بين عنصر في قوى الأمن ومواطن هذا ما حصل
lebanon 24
31/05/2025 00:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتداء على "دراج" من "قوى الأمن".. مباغتة وضرب على الأوتوستراد!
lebanon 24
31/05/2025 00:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تطوّر جديد يتعلّق "بجريمة المدينة الرياضية".. قوى الأمن أوقفت سوريّاً وهذا ما اعترف به
lebanon 24
31/05/2025 00:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وقوع حادث سير مروع ليلا في منطقة فرن الشباك أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم عنصر في قوى الأمن
lebanon 24
31/05/2025 00:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:58 | 2025-05-30
16:55 | 2025-05-30
16:38 | 2025-05-30
16:33 | 2025-05-30
16:00 | 2025-05-30
15:39 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24