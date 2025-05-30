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لبنان

بيان من الجيش.. تنبيه بشأن تفجير ذخائر في منطقة لبنانية

Lebanon 24
30-05-2025 | 11:20
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بتاريخ 30/5/2025، ما بين الساعة 18.00 والساعة 20.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل عيناتا – بنت جبيل".
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