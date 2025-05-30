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لبنان

بعد تصريح سلام بشأن التطبيع.. كيف علّق بري؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 11:55
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سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تصريح رئيس الحكومة نواف سلام بأن "التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي نرغب في رؤيته غداً وليس بعده".
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 فأجاب برّي: "ما يقصده رئيس الحكومة هنا هو التطبيع مع العرب (وليس إسرائيل)".

وعن جلسته مع رئيس الجمهورية جوزف عون رد بري: "متّفقون واللقاء جيد". (النهار) 


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