"ملصقات" ضدَّ "حزب الله" في الجنوب.. والفاعل "جيش العدو"!

عمدت قوة إسرائيلية، اليوم الجمعة، على الصاق بيانات تحريضية ضدَّ " " على بعض المركبات في بلدة بالإضافة إلى جدران مبنى متضرر مُخصص لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة - .

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كذلك، قامت قوة مشاة إسرائيلية ترافقها جرافة، بالتوجه إلى لنهر الوزاني حيث تقع المُنتزهات السياحيَّة.