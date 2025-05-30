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لبنان

"ملصقات" ضدَّ "حزب الله" في الجنوب.. والفاعل "جيش العدو"!

Lebanon 24
30-05-2025 | 12:15
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عمدت قوة إسرائيلية، اليوم الجمعة، على الصاق بيانات تحريضية ضدَّ "حزب الله" على بعض المركبات في بلدة الضهيرة بالإضافة إلى جدران مبنى متضرر مُخصص لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
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كذلك، قامت قوة مشاة إسرائيلية ترافقها جرافة، بالتوجه إلى الضفة الشرقية لنهر الوزاني حيث تقع المُنتزهات السياحيَّة.
 
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