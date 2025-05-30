بعد الضجة إثر مقابلته مع "CNN".. توضيح من مكتب سلام

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة البيان الآتي:

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"رداً على المقاطع المجتزأة عمداً من المقابلة التي أجراها الرئيس سلام مع والتي يتم ترويجها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، يدعو المكتب الاعلامي للرئيس سلام الى ضرورة مشاهدة المقابلة بشكل كامل وعدم الاجتزاء منها ووضعها في سياقات خاطئة.

ويجدد سلام تأكيد موقفه الواضح أن وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند إلى مبادرة السلام العربية التي أقرت في والتي تقوم على حلّ الدولتين.

إن مواقف الرئيس سلام واضحة ولا تحتمل التأويل أو التحوير وهي أن يلتزم بالثوابت العربية وأن أي تطبيع لا يمكن أن يأتي إلا بعد قيام ، وليس مجرد الاتفاق على مسار".