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لبنان
حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟
Lebanon 24
30-05-2025
|
12:29
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كشف مصدر حكومي سوري، مساء اليوم، أنّه "من المتوقع عودة مئات آلاف اللاجئين من
لبنان
والأردن وتركيا إلى
سوريا
اعتباراً من مطلع حزيران".
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واشار المصدر إلى انّ " بداية
موسم الصيف
ونهاية العام الدراسي في الدول المجاورة لسوريا يشكل موعدا مناسبا لعودة العدد الأكبر من اللاجئين". (سكاي نيوز)
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