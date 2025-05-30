Advertisement

لبنان

حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 12:29
A-
A+
Doc-P-1368265-638842307479137006.png
Doc-P-1368265-638842307479137006.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر حكومي سوري، مساء اليوم، أنّه "من المتوقع عودة مئات آلاف اللاجئين من لبنان والأردن وتركيا إلى سوريا اعتباراً من مطلع حزيران".
Advertisement

واشار المصدر إلى انّ " بداية موسم الصيف ونهاية العام الدراسي في الدول المجاورة لسوريا يشكل موعدا مناسبا لعودة العدد الأكبر من اللاجئين". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مصدر حكومي سوري: من المتوقع عودة مئات آلاف اللاجئين من لبنان والأردن وتركيا إلى سوريا اعتبارا من مطلع حزيران (سكاي نيوز)
lebanon 24
31/05/2025 00:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: عودة اللاجئين السوريين ستتم بمساعدة الأمم المتحدة والدول الصديقة
lebanon 24
31/05/2025 00:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأردني: نحن مع عودة اللاجئين السوريين الطوعية
lebanon 24
31/05/2025 00:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية اللاجئين: 52 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
31/05/2025 00:34:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:58 | 2025-05-30
16:55 | 2025-05-30
16:38 | 2025-05-30
16:33 | 2025-05-30
16:00 | 2025-05-30
15:39 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24