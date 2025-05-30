وزير الإعلام: لمؤازرة العهد الجديد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً

استقبل في مكتبه في الوزارة، رابطة خريجي الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الفرع الثاني - .

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وتحدثت رئيسة الرابطة المحامية مي بولس عن نشأة الرابطة وأهدافها، وقالت: "اليوم، نحن نحمل المشعل، ونحافظ على الأمانة، ونتابع المسيرة، ونعمل حاليا على إصدار عدد ورقي أم الشرائع. وبالتوازي، نسعى إلى إطلاق نسخة رقمية تواكب العصر وتوسع دائرة الوصول، وسيتضمن العدد، إلى جانب الدراسات القانونية والسياسية والثقافية المعتادة، مقالات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إيمانا منا بأهمية مواكبة التطور العلمي والمعرفي والعصرنة".

وتابع: "كذلك، نعمل على إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالرابطة، ليكون منصة تواصل فعالة، وواجهة تعكس رؤيتنا وأنشطتنا، كما نتابع استقبال طلبات الانتساب إلى الرابطة الواردة إلينا من المتخرجين ونحضر لقسم اليمين".

، رد وزير الإعلام بكلمة رحب فيها برئيسة الرابطة والأعضاء، داعياً "كل النقابات والرابطات في شتى المجالات إلى التكاتف والتعاون في هذه المرحلة من أجل النهوض بلبنان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً لمؤازرة الرئاسي الجديد".

وقال: "بدأنا نلمس تغييرات جوهرية في في وعلى مستويي التعيينات وفق آلية معيارية والتشريعات التي أرسلتها الحكومة وأقرت في مجلس النواب، وهناك تشريعات جديدة في صدد الإقرار".





وأشار إلى أن "الجيش استكمل انتشاره في الجنوب، ما عدا جوار النقاط الخمس التي تحتلها اسرائيل وتعرقل الانتشار الكامل للجيش نتيجة اعتداءاتها المستمرة".

وأكد أنَّ "الجيش أقفل معابر التهريب غير الشرعية بمعظمها، على طول الحدود مع ، وهو يكافح كل أشكال التهريب والمخدرات".