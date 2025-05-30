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لبنان
رسامني عرض مع رئيس أكاديمية العلوم والنقل في مصر سبل التعاون
Lebanon 24
30-05-2025
|
12:54
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر اللواء اسماعيل عبد الغفار، بحضور
المدير العام
للنقل
البري والبحري
احمد تامر.
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وعرض الاجتماع التعاون المشترك القائم بين الاكاديمية والوزارة وامكانية تقديم الإستشارات والدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية البحرية، اضافة الى المكننة والذكاء الإصطناعي والتنمية المستدامة، باعتبار ان
لبنان
شهد تقدما سريعا على مستوى الموانىء البحرية ومركز استقطاب مهم لأكبر
الشركات العالمية
في مجال النقل البحري، وبدأ يستقطب أعمالا كبيرة وعروضا كثيرة للعمل على أرضه.
وفي تصريح له، قال عبد الغفار: "لبنان نجح وتميز في صناعة النقل البحري ولدينا رؤية واسعة لهذا القطاع المهم، لذلك يجب ان يكون هناك منظومة متكاملة نعتمد فيها كل وسائط النقل البحري وسكك الحديد".
أضاف: "يجب ان يكون هناك مناطق لوجستية واساليب جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات ومحطات الحاويات خصوصا وان للبنان موقعا استراتيجيا متميزا بالنسبة للتجارة العالمية".
نقابة وسطاء النقل
وعقد رسامني اجتماعا مع وفد من نقابة وسطاء النقل البري والبحري والجوي برئاسة وليد
لطوف
، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري، وبحث معهم في عدة مواضيع منها موضوع
قانون الحقوق
والواجبات المتعلق بتنظيم مهنة وسيط النقل، وتركيب أجهزة السكانرز المتطورة على جميع المرافئ البرية والبحرية والجوية، اضافة الى تأمين وتحفيز عدد من سائقي الشاحنات من اللبنانيين، وامكانية تأمين مواقف للسيارت والشاحنات داخل المرفأ وخارجه، ورفع عمر استيراد الشاحنات من خمس الى عشر سنوات، وتنظيف مرفأ
بيروت
بعد الإنفجار.
صقر
كذلك، استقبل رسامني
رئيس الجامعة
الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST الدكتور
رياض
صقر ترافقه عميدة الطلاب
في الجامعة
هبة عثمان، وتناول اللقاء الرسالة التي تقدمها الجامعة على صعيد إعلاء الشأن
التربوي
في لبنان.
الضاهر
والتقى وزير الاشغال رئيس مجلس ادارة المدير العام "للمؤسسة
اللبنانية
للإرسال"
بيار
الضاهر.
حنكش
وعقيص
وعرض مع النائب
الياس حنكش
ثم مع النائب
جورج عقيص
، للأوضاع العامة وشؤونا إنمائية تعنى بها الوزارة.
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