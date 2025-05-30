رسامني عرض مع رئيس أكاديمية العلوم والنقل في مصر سبل التعاون

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر اللواء اسماعيل عبد الغفار، بحضور للنقل احمد تامر.

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وعرض الاجتماع التعاون المشترك القائم بين الاكاديمية والوزارة وامكانية تقديم الإستشارات والدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية البحرية، اضافة الى المكننة والذكاء الإصطناعي والتنمية المستدامة، باعتبار ان شهد تقدما سريعا على مستوى الموانىء البحرية ومركز استقطاب مهم لأكبر في مجال النقل البحري، وبدأ يستقطب أعمالا كبيرة وعروضا كثيرة للعمل على أرضه.



وفي تصريح له، قال عبد الغفار: "لبنان نجح وتميز في صناعة النقل البحري ولدينا رؤية واسعة لهذا القطاع المهم، لذلك يجب ان يكون هناك منظومة متكاملة نعتمد فيها كل وسائط النقل البحري وسكك الحديد".



أضاف: "يجب ان يكون هناك مناطق لوجستية واساليب جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات ومحطات الحاويات خصوصا وان للبنان موقعا استراتيجيا متميزا بالنسبة للتجارة العالمية".



نقابة وسطاء النقل



وعقد رسامني اجتماعا مع وفد من نقابة وسطاء النقل البري والبحري والجوي برئاسة وليد ، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري، وبحث معهم في عدة مواضيع منها موضوع والواجبات المتعلق بتنظيم مهنة وسيط النقل، وتركيب أجهزة السكانرز المتطورة على جميع المرافئ البرية والبحرية والجوية، اضافة الى تأمين وتحفيز عدد من سائقي الشاحنات من اللبنانيين، وامكانية تأمين مواقف للسيارت والشاحنات داخل المرفأ وخارجه، ورفع عمر استيراد الشاحنات من خمس الى عشر سنوات، وتنظيف مرفأ بعد الإنفجار.

صقر



كذلك، استقبل رسامني الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST الدكتور صقر ترافقه عميدة الطلاب هبة عثمان، وتناول اللقاء الرسالة التي تقدمها الجامعة على صعيد إعلاء الشأن في لبنان.







والتقى وزير الاشغال رئيس مجلس ادارة المدير العام "للمؤسسة للإرسال" الضاهر.



وعقيص



وعرض مع النائب ثم مع النائب ، للأوضاع العامة وشؤونا إنمائية تعنى بها الوزارة.