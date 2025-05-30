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لبنان

عمليات أمنية لـ"المخابرات" في البقاع.. من أوقفت هناك؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 12:59
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل المطلوب (س.ح.) في بلدة عرسالبعلبك وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، وتجري المتابعة لتوقيف المطلوب.
 
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة تعلبايازحلة السوري (ق.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي في وقت سابق، بالإضافة إلى تهريب أشخاص والاتجار بالأسلحة الحربية.
 
كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة كفرزبد – زحلة المواطن (ق.م.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وتأليف عصابة تهريب أشخاص وأسلحة حربية ومخدرات.
 
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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