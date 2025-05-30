صدر عن – البيان الآتي:

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دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منزل المطلوب (س.ح.) في بلدة – وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، وتجري المتابعة لتوقيف المطلوب.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة – السوري (ق.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي في وقت سابق، بالإضافة إلى تهريب أشخاص والاتجار بالأسلحة الحربية.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة كفرزبد – زحلة المواطن (ق.م.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وتأليف عصابة تهريب أشخاص وأسلحة حربية ومخدرات.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.