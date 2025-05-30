Advertisement

لبنان

نقابة المعلمين في البقاع بحثت موضوع رواتب المعلمين للعام الدراسي المقبل

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:21
A-
A+
Doc-P-1368294-638842335014260078.jpg
Doc-P-1368294-638842335014260078.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحثت نقابة المعلمين في البقاع في بيان، موضوع رواتب المعلمين للعام الدراسي 2025-2026.
Advertisement

وفي بيان لها، قالت النقابة: "بعد النقاش والإضاءة على واقع المعلمين والغلاء الفاحش، وبعد أن انتظمت المداخيل في كل المهن والوظائف والمجالات، لم يبق غير المعلمين الذين يتقاضون نسبة من أساس رواتبهم بالدولار الأميركي".
 
وأكد الحاضرون "ضرورة أن يتقاضى، كل من يخضع لقانون المعلمين، 100% من أساس الراتب بالدولار الأميركي"، متمنيا "أن ينتهي العام الدراسي الحالي بأجواء طبيعية وهادئة، وأن ينطلق العام الدراسي المقبل 2025-2026 بأجواء إيجابية وأمل".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نقابة المعلمين: لضرورة إجراء امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها
lebanon 24
31/05/2025 00:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من نقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
31/05/2025 00:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المعلمين طالبت بتصحيح آلية اصدار قانون تمويل صندوق التعويضات
lebanon 24
31/05/2025 00:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المعلمين: ملتزمون بالاتفاق مع اتحاد المؤسّسات التربويّة
lebanon 24
31/05/2025 00:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:58 | 2025-05-30
16:55 | 2025-05-30
16:38 | 2025-05-30
16:33 | 2025-05-30
16:00 | 2025-05-30
15:39 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24