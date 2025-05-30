نقابة المعلمين في البقاع بحثت موضوع رواتب المعلمين للعام الدراسي المقبل

بحثت في في بيان، موضوع رواتب المعلمين للعام الدراسي 2025-2026.

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وفي بيان لها، قالت النقابة: "بعد والإضاءة على واقع المعلمين والغلاء الفاحش، وبعد أن انتظمت المداخيل في كل المهن والوظائف والمجالات، لم يبق غير المعلمين الذين يتقاضون نسبة من أساس رواتبهم بالدولار الأميركي".

وأكد الحاضرون "ضرورة أن يتقاضى، كل من يخضع لقانون المعلمين، 100% من أساس الراتب بالدولار الأميركي"، متمنيا "أن ينتهي العام الدراسي الحالي بأجواء طبيعية وهادئة، وأن ينطلق العام الدراسي المقبل 2025-2026 بأجواء إيجابية وأمل".