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لبنان

نقابة بلديات بعلبك الهرمل ترفض رسوم المحروقات: لا للإذلال والجوع

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:22
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أعلنت "نقابة عمال وموظفي ومستخدمي بلديات بعلبك الهرمل" رفضها القاطع لمشروع فرض رسوم جديدة على مادتي البنزين والمازوت، واصفة الخطوة بأنها "مخطط خبيث لإذلال المواطنين وسحق كرامتهم".
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وفي بيان، حذرت النقابة من التداعيات الكارثية لهذه الضرائب، التي ستؤدي إلى ارتفاع واسع في كلفة النقل والغذاء والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، ما سيزيد من معاناة أصحاب الدخل المحدود.

وأكدت النقابة رفضها تمرير هذه القرارات "الظالمة" تحت أي حجة، وقالت: "إذا كان الإصلاح يبدأ بذبح الشعب، فلا نريده"، مشيرة إلى أن الدولة بارعة في فرض الضرائب، لكنها عاجزة عن محاربة الفساد والهدر أو محاسبة المسؤولين المتورطين.

ولوّحت النقابة بالتصعيد، من خلال تحركات ميدانية مفتوحة قد تصل إلى الدعوة للعصيان المدني، داعية النقابات والاتحادات والهيئات الشعبية في بعلبك الهرمل وسائر المناطق اللبنانية إلى التوحد لمواجهة هذه السياسات الاقتصادية الجائرة.

وختم البيان بشعار واضح: "لا لرسوم البنزين والمازوت، لا للذل، لا للجوع، نعم للكرامة والعدالة".
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