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لبنان

بالفيديو: أرقام مُفاجئة.. أطفال لبنان يدمنون الدخان قبل البلوغ

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:30
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في لبنان.. واحد من كل ثلاثة أشخاص بالغين مدخّن.
 
 
الأرقام تكشف الكثير عن واقع التدخين في لبنان، لكن المفاجأة الكبرى في أوساط الأطفال.. فماذا كشفت المعطيات؟
 
 
التفاصيل في الفيديو المُرفق: 
 
 
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