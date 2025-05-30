بالفيديو: أرقام مُفاجئة.. أطفال لبنان يدمنون الدخان قبل البلوغ

في .. واحد من كل ثلاثة أشخاص بالغين مدخّن.

الأرقام تكشف الكثير عن واقع التدخين في لبنان، لكن المفاجأة الكبرى في أوساط الأطفال.. فماذا كشفت المعطيات؟

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