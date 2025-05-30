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لبنان

"إنذارات إسرائيلية" عند حدود لبنان.. ما القصة؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:37
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أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم، أن صفارات الإنذار دوّت في شمال إسرائيل خشيةً من تسلّل مسيّرة.
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لكن، وبعد التحقق، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الإنذارات التي فُعّلت قبل قليل في بلدة شامير على الحدود اللبنانية كانت نتيجة تشخيص خاطئ.
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