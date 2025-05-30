Advertisement

لبنان

لحود: لبنان شريك فاعل في صياغة السياسات الصحية الحيوانية العالمية

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1368302-638842343412226168.jpg
Doc-P-1368302-638842343412226168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت وزارة الزراعة اللبنانية في أعمال الدورة 92 للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، بوفد رسمي ترأسه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، في خطوة تؤكد التزام لبنان بتطوير منظومته البيطرية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الحيوانية.
Advertisement

وضم الوفد القائم بالأعمال في سفارة لبنان بباريس زياد طعّان، ومندوب لبنان لدى المنظمة مدير الثروة الحيوانية الدكتور إلياس إبراهيم، إلى جانب عدد من مسؤولي المديرية. وتمثلت المشاركة بعقد لقاءات تنسيقية مع المديرة العامة للمنظمة الدكتورة إيمانويل سوبيران وعدد من الوفود المشاركة، جرى خلالها تبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات الصحية الحيوانية، خاصة الأمراض العابرة للحدود.

كما ناقش الوفد اللبناني ملفات تتعلق بالتبادل التجاري الزراعي، لا سيما الإجراءات المعتمدة في المحاجر البيطرية، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الثقة بالمنظومة الصحية اللبنانية وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد وفق معايير المنظمة.

وأكد لحود أن هذه المشاركة تعكس حرص لبنان على الشراكة مع المنظمات الدولية، وعلى لعب دور فاعل في صياغة السياسات الصحية الزراعية الإقليمية والدولية. كما وجّه شكرًا باسم وزير الزراعة الدكتور نزار هاني للمنظمة على دعمها للبنية البيطرية في لبنان، وعلى مساهمتها في دعم قدرات الوزارة بما يخدم تطوير قطاع الإنتاج الحيواني.
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: المنظومة الصحية بغزة وصلت نقطة الانهيار مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة
lebanon 24
31/05/2025 00:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أمعاء الإنسان تمتص الحديد من المصادر الحيوانية بسهولة أكبر
lebanon 24
31/05/2025 00:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 40% من السودانيين يحتاجون لمساعدة صحية عاجلة
lebanon 24
31/05/2025 00:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
شبح الأمراض يهدد ثروة لبنان الحيوانية.. وتحذير من استهلاك بعض اللحوم والألبان
lebanon 24
31/05/2025 00:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:58 | 2025-05-30
16:55 | 2025-05-30
16:38 | 2025-05-30
16:33 | 2025-05-30
16:00 | 2025-05-30
15:39 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24