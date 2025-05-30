لحود: لبنان شريك فاعل في صياغة السياسات الصحية الحيوانية العالمية

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شاركت في أعمال 92 للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، التي عقدت في ، بوفد رسمي ترأسه للوزارة ، في خطوة تؤكد بتطوير منظومته البيطرية وتعزيز في مجال الصحة الحيوانية.وضم الوفد في بباريس زياد طعّان، ومندوب لبنان لدى المنظمة مدير الحيوانية الدكتور ، إلى جانب عدد من مسؤولي المديرية. وتمثلت المشاركة بعقد لقاءات تنسيقية مع المديرة العامة للمنظمة الدكتورة سوبيران وعدد من الوفود المشاركة، جرى خلالها تبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات الصحية الحيوانية، خاصة الأمراض العابرة للحدود.كما ناقش الوفد اللبناني ملفات تتعلق بالتبادل التجاري الزراعي، لا سيما الإجراءات المعتمدة في المحاجر البيطرية، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الثقة بالمنظومة الصحية وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد وفق معايير المنظمة.وأكد أن هذه المشاركة تعكس حرص لبنان على الشراكة مع المنظمات الدولية، وعلى لعب دور فاعل في صياغة السياسات الصحية الزراعية الإقليمية والدولية. كما وجّه شكرًا باسم هاني للمنظمة على دعمها للبنية البيطرية في لبنان، وعلى مساهمتها في دعم قدرات الوزارة بما يخدم تطوير قطاع الإنتاج الحيواني.