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لبنان
لحود: لبنان شريك فاعل في صياغة السياسات الصحية الحيوانية العالمية
Lebanon 24
30-05-2025
|
13:31
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شاركت
وزارة الزراعة اللبنانية
في أعمال
الدورة
92 للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، التي عقدت في
العاصمة الفرنسية
باريس
، بوفد رسمي ترأسه
المدير العام
للوزارة
المهندس لويس لحود
، في خطوة تؤكد
التزام
لبنان
بتطوير منظومته البيطرية وتعزيز
التعاون الدولي
في مجال الصحة الحيوانية.
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وضم الوفد
القائم بالأعمال
في
سفارة لبنان
بباريس زياد طعّان، ومندوب لبنان لدى المنظمة مدير
الثروة
الحيوانية الدكتور
إلياس إبراهيم
، إلى جانب عدد من مسؤولي المديرية. وتمثلت المشاركة بعقد لقاءات تنسيقية مع المديرة العامة للمنظمة الدكتورة
إيمانويل
سوبيران وعدد من الوفود المشاركة، جرى خلالها تبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات الصحية الحيوانية، خاصة الأمراض العابرة للحدود.
كما ناقش الوفد اللبناني ملفات تتعلق بالتبادل التجاري الزراعي، لا سيما الإجراءات المعتمدة في المحاجر البيطرية، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الثقة بالمنظومة الصحية
اللبنانية
وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد وفق معايير المنظمة.
وأكد
لحود
أن هذه المشاركة تعكس حرص لبنان على الشراكة مع المنظمات الدولية، وعلى لعب دور فاعل في صياغة السياسات الصحية الزراعية الإقليمية والدولية. كما وجّه شكرًا باسم
وزير الزراعة
الدكتور نزار
هاني للمنظمة على دعمها للبنية البيطرية في لبنان، وعلى مساهمتها في دعم قدرات الوزارة بما يخدم تطوير قطاع الإنتاج الحيواني.
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