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لبنان
طلال أبو غزالة: قرار توقيف رياض سلامة سابقة قضائية واستعادة لكرامة المودعين
Lebanon 24
30-05-2025
|
13:54
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أشاد الدكتور
طلال أبو غزالة
في بيان، بقرار
قاضي التحقيق
في
بيروت رولا
صفير
القاضي بتوقيف حاكم
مصرف لبنان
السابق
رياض سلامة
وجاهياً، في الدعوى المباشرة المقدّمة من قبله، معتبراً أن القرار يشكل "سابقة قضائية" في مسار مساءلة أصحاب المواقع
العليا
.
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وأشار
أبو غزالة
إلى أن جلسة الاستجواب عُقدت يوم الخميس، بحضور وكيله القانوني المحامي مازن
أبو الحسن
، فيما حضر
رياض
سلامة الجلسة برفقة وكيله المحامي وسيم
غاوي
، حيث تم استجوابه بشأن التهم المنسوبة إليه، أبرزها التعدي على
الدستور
، النيل من مكانة الدولة المالية، إساءة استعمال السلطة، استخدام المناورات الاحتيالية، وبث ثقة وهمية في القطاع المالي بهدف اجتذاب الودائع.
واعتبر أبو غزالة أن "هذا القرار يمثل نقطة تحول في تاريخ
القضاء
اللبناني، كونه أول قرار توقيف يُتخذ بحق حاكم سابق لمصرف
لبنان
بناءً على دعوى مباشرة تقدّم بها أحد المودعين، دفاعًا عن حقوق المواطنين وكرامة الاقتصاد اللبناني".
وأكد أن القرار "يشكّل محطة مفصلية في مسار استعادة الثقة بالسلطة القضائية، ويبرهن أن العدالة قادرة على الوصول إلى أعلى مراتب المسؤولية، حين تتوافر الإرادة والنية الصادقة للمحاسبة".
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