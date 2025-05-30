طلال أبو غزالة: قرار توقيف رياض سلامة سابقة قضائية واستعادة لكرامة المودعين

Advertisement

أشاد الدكتور في بيان، بقرار في القاضي بتوقيف حاكم السابق وجاهياً، في الدعوى المباشرة المقدّمة من قبله، معتبراً أن القرار يشكل "سابقة قضائية" في مسار مساءلة أصحاب المواقع .وأشار إلى أن جلسة الاستجواب عُقدت يوم الخميس، بحضور وكيله القانوني المحامي مازن ، فيما حضر سلامة الجلسة برفقة وكيله المحامي وسيم ، حيث تم استجوابه بشأن التهم المنسوبة إليه، أبرزها التعدي على ، النيل من مكانة الدولة المالية، إساءة استعمال السلطة، استخدام المناورات الاحتيالية، وبث ثقة وهمية في القطاع المالي بهدف اجتذاب الودائع.واعتبر أبو غزالة أن "هذا القرار يمثل نقطة تحول في تاريخ اللبناني، كونه أول قرار توقيف يُتخذ بحق حاكم سابق لمصرف بناءً على دعوى مباشرة تقدّم بها أحد المودعين، دفاعًا عن حقوق المواطنين وكرامة الاقتصاد اللبناني".وأكد أن القرار "يشكّل محطة مفصلية في مسار استعادة الثقة بالسلطة القضائية، ويبرهن أن العدالة قادرة على الوصول إلى أعلى مراتب المسؤولية، حين تتوافر الإرادة والنية الصادقة للمحاسبة".