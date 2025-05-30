بالفيديو والصور.. رئيس الجمهورية يجول في حريصا ويزور الراعي في بكركي

زار رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون وأفراد العائلة مساء اليوم ، معبد سيدة في حيث استقبلهم رئيس المعبد الاب فادي وجال معهم في ارجاء المعبد حيث رفعوا الصلاة على نية لبنان، وذلك وسط ترحيب من المؤمنين الذين غصّ بهم المعبد في اليوم ما قبل الأخير من نهاية الشهر المريمي.

وتحلق المؤمنون حول والسيدة الأولى والتقطوا الصور التذكارية ورددوا الادعية متمنين لرئيس الجمهورية التوفيق في مسيرة إعادة النهوض بلبنان.



زيارة





بعد ذلك انتقل الرئيس عون والسيدة الأولى إلى الصرح البطريركي في بكركي حيث اطمأنا إلى صحة البطريرك بعد استعادته عافيته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به اثر الكسر الذي حصل في وركه خلال قداس المجيد.

وكان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع العامة في البلاد، وشكر الرئيس عون وقرينته على زيارتهما.

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صور من جولة الرئيس عون وزيارة بكركي: