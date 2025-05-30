بالفيديو والصور.. رئيس الجمهورية يجول في حريصا ويزور الراعي في بكركي

زار رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون وأفراد العائلة مساء اليوم معبد سيّدة لبنان في حريصا، ورفعوا الصلاة على نية لبنان . وجال الرئيس عون والسيدة الاولى في ارجاء المعبد مع رئيسه الاب فادي تابت ، وسط صفوف المؤمنين الذين غص بهم المعبد.@lbfirstlady pic.twitter.com/7aDYUPDs9k
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 30, 2025
زار رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون وأفراد العائلة مساء اليوم معبد سيّدة لبنان في حريصا، ورفعوا الصلاة على نية لبنان . وجال الرئيس عون والسيدة الاولى في ارجاء المعبد مع رئيسه الاب فادي تابت ، وسط صفوف المؤمنين الذين غص بهم المعبد.@lbfirstlady pic.twitter.com/7aDYUPDs9k
رئيس الجمهورية جوزاف عون وعقيلته يزوران مزار سيدة لبنان في حريصا#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/9fATTohFf9
— lebanon 24 (@Lebanon24) May 30, 2025
رئيس الجمهورية جوزاف عون وعقيلته يزوران مزار سيدة لبنان في حريصا#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/9fATTohFf9
فيديو اخر لزيارة فخامة رئيس الجمهورية الى #حريصا pic.twitter.com/Eaq8aJih22
— kataeb.org (@kataeb_Ar) May 30, 2025
فيديو اخر لزيارة فخامة رئيس الجمهورية الى #حريصا pic.twitter.com/Eaq8aJih22