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لبنان

بالفيديو والصور.. رئيس الجمهورية يجول في حريصا ويزور الراعي في بكركي

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:58
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زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون وأفراد العائلة مساء اليوم ، معبد سيدة لبنان في حريصا حيث استقبلهم رئيس المعبد الاب فادي تابت وجال معهم في ارجاء المعبد حيث رفعوا الصلاة  على نية لبنان، وذلك وسط ترحيب من المؤمنين الذين غصّ بهم المعبد في اليوم ما قبل الأخير من نهاية الشهر المريمي.
 
 
وتحلق المؤمنون حول الرئيس عون والسيدة الأولى والتقطوا الصور التذكارية ورددوا الادعية متمنين لرئيس الجمهورية التوفيق في مسيرة إعادة النهوض بلبنان.
 
 
زيارة بكركي


بعد ذلك انتقل الرئيس عون والسيدة الأولى إلى الصرح البطريركي في بكركي حيث اطمأنا إلى صحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد استعادته عافيته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به اثر الكسر الذي حصل في وركه خلال قداس عيد الفصح المجيد.
 
 
وكان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع العامة في البلاد، وشكر البطريرك الراعي الرئيس عون وقرينته على زيارتهما.
 
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صور من جولة الرئيس عون وزيارة بكركي:
 
 
 
 
 
 
 
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