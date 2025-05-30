صور تختتم الشهر المريمي بقداس احتفالي وزياح حاشد

Advertisement

إختتمت كنائس صور الشهر المريمي بقداس احتفالي أقيم في توما الرسول للروم في صور، ترأسه مطران صور للموارنة ، ومتربرليت صور للروم الملكين إسكندر ممثلا بالاكينموس ، عاونهما الأبوان: ريشار ، ويعقوب صعب في حضور حشد من ابناء المدينة.وبعد القداس الاحتفالي القى المطران عظة تناول فيها معاني الشهر المريمي، وفاضائل السيدة .وفي ختام القداس أقيم زياح في احياء صور القديمة وطاف المشاركون في شوارع رفع خلالها مجسما للسيدة .