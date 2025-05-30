"النجمة" يردّ على بيان السرايا الحكومي: لم نقدم أي اعتذار خلال لقاء سلام

في توضيح وردّ مباشر على بيان السراي الحكومي، نفى مدير الرياضي، هيثم التنير، أن يكون وفد النادي قد قدّم اعتذارًا خلال لقائه رئيس الحكومة ، بشأن ما نُسب إلى جمهور النجمة من هتافات خلال مباراة الدربي الأخيرة.

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وفي منشور عبر حسابه على " " اليوم الجمعة، أكد التنير أنّ "بيان لرئاسة لم يتّسم بالدقة"، مشددًا على "الاحترام الكامل لمقام رئاسة الحكومة"، لكنّه في المقابل لفت إلى أنّ مضمون اللقاء لم يتناول أي حديث عن الإساءات الجماهيرية التي وردت في البيان الرسمي.



وأوضح التنير أنّ وفد النجمة عبّر خلال اللقاء عن امتنانه لدولة الرئيس سلام على رعايته لإعادة افتتاح ، مثمّنًا جهود الحكومة في تفعيل المنشآت الرياضية، ومُعربًا عن أمله بأن تشمل الخطة المقبلة إعادة تأهيل وطرابلس الأولمبي.



وأضاف: "تمنينا على الرئيس تفعيل دور القوى الأمنية في الملاعب لحفظ الأمن وضمان أجواء رياضية سليمة بعيدة عن الشغب"، مكررًا أن "الحديث لم يتطرق على الإطلاق، وبكل محبة، إلى أي أحداث جماهيرية حصلت خلال مباراة الدربي".

وكان المكتب الإعلامي في السراي أعلن أن وفد النجمة، برئاسة مازن ، قدّم اعتذاره عن الإساءات التي صدرت عن بعض مشجعي النادي خلال افتتاح الأنشطة الرياضية في المدينة الرياضية، في حين شدد الرئيس سلام خلال اللقاء على أهمية إبقاء الرياضة بمنأى عن التجاذبات السياسية، وضرورة دعم الرياضة كعنصر لا مفرّق.



ويُشار إلى أنّ اللقاء بين الطرفين جاء بعد الضجة التي أثيرت إثر بعض الهتافات الجماهيرية خلال لقاء النجمة والأنصار، والتي وُصفت بأنّها خرجت عن الإطار الرياضي، الأمر الذي استدعى تدخلات رسمية ومحاولات لاحتواء الموقف في إطار بعيد عن التصعيد