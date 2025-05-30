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لبنان
"النجمة" يردّ على بيان السرايا الحكومي: لم نقدم أي اعتذار خلال لقاء سلام
Lebanon 24
30-05-2025
|
15:39
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في توضيح وردّ مباشر على بيان السراي الحكومي، نفى مدير
نادي النجمة
الرياضي، هيثم التنير، أن يكون وفد النادي قد قدّم اعتذارًا خلال لقائه رئيس الحكومة
نواف سلام
، بشأن ما نُسب إلى جمهور النجمة من هتافات خلال مباراة الدربي الأخيرة.
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وفي منشور عبر حسابه على "
فيسبوك
" اليوم الجمعة، أكد التنير أنّ "بيان
المكتب الإعلامي
لرئاسة
مجلس الوزراء
لم يتّسم بالدقة"، مشددًا على "الاحترام الكامل لمقام رئاسة الحكومة"، لكنّه في المقابل لفت إلى أنّ مضمون اللقاء لم يتناول أي حديث عن الإساءات الجماهيرية التي وردت في البيان الرسمي.
وأوضح التنير أنّ وفد النجمة عبّر خلال اللقاء عن امتنانه لدولة الرئيس
نواف
سلام على رعايته لإعادة افتتاح
المدينة الرياضية
، مثمّنًا جهود الحكومة في تفعيل المنشآت الرياضية، ومُعربًا عن أمله بأن تشمل الخطة المقبلة إعادة تأهيل
ملعب صيدا البلدي
وطرابلس الأولمبي.
وأضاف: "تمنينا على الرئيس تفعيل دور القوى الأمنية في الملاعب لحفظ الأمن وضمان أجواء رياضية سليمة بعيدة عن الشغب"، مكررًا أن "الحديث لم يتطرق على الإطلاق، وبكل محبة، إلى أي أحداث جماهيرية حصلت خلال مباراة الدربي".
وكان المكتب الإعلامي في السراي أعلن أن وفد النجمة، برئاسة مازن
الزعني
، قدّم اعتذاره عن الإساءات التي صدرت عن بعض مشجعي النادي خلال افتتاح الأنشطة الرياضية في المدينة الرياضية، في حين شدد الرئيس سلام خلال اللقاء على أهمية إبقاء الرياضة بمنأى عن التجاذبات السياسية، وضرورة دعم الرياضة
اللبنانية
كعنصر
جامع
لا مفرّق.
ويُشار إلى أنّ اللقاء بين الطرفين جاء بعد الضجة التي أثيرت إثر بعض الهتافات الجماهيرية خلال لقاء النجمة والأنصار، والتي وُصفت بأنّها خرجت عن الإطار الرياضي، الأمر الذي استدعى تدخلات رسمية ومحاولات لاحتواء الموقف في إطار
رياضي
بعيد عن التصعيد
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