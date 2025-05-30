ضريبتا الـ100 ألف ليرة على البنزين والـ174 ألفاً على المازوت التي أقرتها الحكومة، الخميس، لتمويل الزيادات على رواتب العسكريين، تأتي بإيرادات كثيرة للدولة يمكن أن تتجاوز المبلغ المطلوب للزيادات التي تم إقرارها بمعدل 14 مليون ليرة لمن هم في الخدمة الفعلية و 12 مليون ليرة للمُتقاعدين.

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بحسبةٍ بسيطة، فإن يستهلك يومياً بين 10 و 12 مليون ليتر من البنزين والمازوت، وفق ما يقول ممثل موزعي المحروقات لـ" " في حديثٍ سابق. وعليه، إن تقاضت الدولة 125 ألف ليرة على كل صفيحة بنزين أو مازوت كمعدل وسطي، عندها فإن الإيرادات التي ستدخل يومياً هي 1500 مليار يومياً، أي ما يوازي 16,759,776 مليون دولار.

وعليه، فإن هذا المبلغ "اليومي"، يمكنه تمويل زيادات لـ107,434 عسكرياً في الخدمة الفعلية.

يُشار إلى أن عدد عناصر الجيش يُقدر بـ125 ألف جندي، بينهم 60 ألف جندي نظامي، والآخرون يمثلون قوات شبه عسكرية، فضلاً عن 35 ألف فرد في الاحتياط، بحسب بيانات موقع "غلوبال فاير الأميركي".

في المُقابل، هناك عشرات آلاف العناصر ضمن الأسلاك العسكرية الأخرى من قوى أمن داخلي، أمن دولة، أمن عام والجمارك.