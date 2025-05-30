مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة

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كما العادة لقاء بدرجة ممتاز جمع رئيسي الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب في قصر بعبدا.الرئيس عون أطلع رئيس المجلس على نتائج زياراته إلى الخارج كما أجرى الرئيسان تقييما للانتخابات البلدية والاختياريةوتطرقا إلى الوضع في الجنوب ومسألة التمديد لليونيفيل بالإضافة الى البحث في إمكانية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.وبالحديث عن اليونيفيل وضمن سياق التمسك بثوابته يؤكد الرئيس بري في حديث للجمهورية انه مع قوات الطوارئ في الجنوب ظالمة أم مظلومة ويلفت إلى ان «اليونيفيل» تعرضت لاعتداءات إسرائيلية عدة خلال الحرب الأخيرة على وقال:نحن نعرف ان العدو لا يريد بقاءها في الجنوب وهذا يكفي حتى نكون معها.في شأن آخر وعن توصيفه للعلاقة الراهنة مع رئيس الحكومة نواف سلام يجيب رئيس المجلس مبتسما: «بسخن منسخن، ببرد منبرد.والى التأرجح بين السخونة والتبريد في قطاع غزة كشفت حركة حماس انها تلقت رد على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة وهي تقوم بمراجعته بدقة على الرغم من أن الرد لا يلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين وفق ما صرح أحد قياديي حماس.دوليا اقترح التركي هاكان فيدان الذي يزور كييف أن تستضيف تركيا لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في تتويج لمحادثات اسطنبول الأولى والثانية فهل يلقى هذا الإقتراح آذانا صاغية من الأطراف المعنية؟.لا ضرائب جديدة، ولكن حسن جباية للضرائب الحالية.هذا ما أعلنه وزير المال ياسين جابر بعد لقاء جمعه بوفد من صندوق النقد الدولي.في المبدأ كلام الوزير يطمئن، لكن المشكلة ان اداء الحكومة ككل ليس مطمئنا. فأمس اعطي العسكريون منحة مالية شهرية سواء كانوا في الخدمة او متقاعدين.الى هنا الخبر جيد. لكن المشكلة انه تم تمويل المنحة من زيادة فرضت على اسعار البنزين والمازوت. فهل تختلف الرسوم غير المباشرة في مفعولها المباشر وغير المباشر عن الضرائب؟ والا يعني قرار الحكومة انها تسعى الى تأمين بعض المساعدات لفئات محددة من جيوب كل الناس، ولا سيما الفئات المعوزة منها؟سياسيا، الامور في الثلاجة الى حين عودة مورغان اورتيغاس الى . وحتى الان لا موعد نهائيا لزيارة نائبة المبعوث الى لبنان. والسبب الاساسي ان اورتيغاس غير مرتاحة الى اداء السلطة في لبنان، إن بالنسبة الى موضوع السلاح او بالنسبة الى الخطوات الاصلاحية على الصعيد الاقتصادي- المالي.في الاقليم، المفاوضات النووية تتعقد، ولو مرحليا. وكالة الاخبار الايرانية " تسنيم" اعلنت انه لم يتم الاتفاق حتى الان بشأن موعد ومكان جولة المفاوضات المقبلة، كما نفت الوكالة المذكورة وجود مقترح باتفاق موقت سواء من ايران او من الاميركية.البداية من أول إجتماع رسمي بين صندوق النقد الدولي ولبنان للتوصل الى إتفاق تمويلي يطمح أن يوقع في أيلول المقبل. فما الإصلاحات الملحة التي يطلبها الصندوق؟.بكل حكمة ومسؤولية زمن ارتجال المواقف والانفعال، كان لقاء الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري في قصر بعبدا على وقع تسارع الاحداث وزحمة الاستحقاقات، وفوق كل الملفات تصدر صدى الغارات الصهيونية مساء امس التي اثخنت جراحا بالسيادة وامن اللبنانيين، وامتدت من الجنوب الى البقاع.فكان اللقاء الممتاز كما وصفه الرئيس نبيه بري على امتداد الملفات، من ترتيب الموقف ابواب زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتيغوس بعيدا عن كل التهويل والتطبيل السياسي والاعلامي، الى ملف قوات اليونيفل وتطوراته الميدانية والتجديد لها، فالتعيينات، واعادة الاعمار وما يفترض على الحكومة القيام به من خطوات عملية وعدم انتظار الامزجة الخارجية. وما لم يخرج عن اللقاء، اخرجه الرئيس نبيه بري قبلا على صفحات الجمهورية، بابتسامة تحمل مئة كلمة، رادا على سؤال حول العلاقة مع الرئيس نواف سلام بالقول : “بسخن منسخن، وببرد منبرد”.السخونة بفعل النيران الصهيونية المتدحرجة بحثها اجتماع امني ايضا في بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور وزير الدفاع وقائد الجيش ومدير المخابرات، كما اتى اللقاء على ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات.وفيما كان مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحاج وفيق صفا يبحث مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت تطورات الجنوب في ظل الاعتداءات الصهيونية المتكررة، ومخاطر التصعيد الذي قد ينجم عنها، كان رئيس الحكومة نواف سلام يريد التطبيع اليوم قبل الغد في اطار سلام يقوم على حل الدولتين كما قال لشبكة ال”سي ان ان” الاميركية.في فلسطين المحتلة لا اقوال تصف حال اهل قطاع غزة العالقين بينض مجاعة تفتك بهم، ونيران صهيونية تلاحقهم بين المخيمات وما تبقى من مستشفيات، والحصيلة اليومية عشرات الشهداء.اما حصيلة النقاشات بشأن مقترح ويتكوف لوقف اطلاق النار فلا تزال معمقة لفكفكة الالغام الصهيونية التي سمح الموفد الاميركي لها بتفخيخ مقترحه.هل يشق المقترح الاميركي الاخير طريق الحل في غزة، فيبدأ وقف فعلي لإطلاق النار، وبحث حقيقي في رسم صورة المستقبل للقطاع؟ حماس اعلنت اليوم انها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لتحديد الموقف.أما اسرائيل التي سارعت امس الى التأييد، فاستعاد وزير دفاعها اليوم لغة الاستفزاز، مؤكدا غداة إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة في الأراضي المحتلة، أن إسرائيل ستبني الدولة اليهودية في الضفة الغربية.وفي رد على كلام الرئيس الفرنسي الذي كرر التمسك بحل الدولتين، قال الوزير الاسرائيلي: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض.اما في لبنان الواقع من جديد تحت الاحتلال، فلفت اليوم لقاء بين مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب ‏الله الحاج وفيق صفا والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جاينين ‏بلاسخارت، خصص للبحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب ‏لبنان.وتناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الإسرائيلية ‏المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار ‏الأممي حفاظا على الاستقرار في المنطقة.‏وفي غضون ذلك، كان رئيس الجمهورية يبحث مع الرئيس نبيه بري في طلب لبنان التمديد للقوة الدولية، قبل أن يترأس اجتماعا خصص للبحث في الوضع الجنوبي، كما درس الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت، وفق الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.اما على الخط المالي، فأكد وزير المال ياسين جابر، أن هناك تقدما في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتا الى أن الحكومة تقوم بخطوات إصلاحية في البلد في القطاعات كافة.وفيما اكد جابر ألا ضرائب جديدة ستفرض بل حسن جباية للضرائب الحالية، كانت سهام الانتقادات تصيب الحكومة بعدما اقدمت امس على رفع تسعيرة البنزين بذريعة المنح المالية للعسكريين، وهو ما دفع بالبعض الى طرح الاسئلة عن استمرار الهرب الى الامام من الحلول الجذرية واللجوء المستدام الى الترقيع.تبقى اشارة اخيرة، الى فوز فادي مارتينوس اليوم برئاسة اتحاد بلديات جبيل مدعوما من وافرقاء آخرين، ليشكل بعد المتن رسالة واضحة في السياسية الى من يعنيهم الامر.مشهدان يختصران الإنشغال اللبناني بالاستحقاقات الداهمة: المشهد الأول اجتماعات وزير المال ياسين جابر تحصيرا لاتفاق المئتين والخمسين مليون دولار مع البنك الدولي، والذي سيتم مبدئيا في الثاني عشر من حزيران.والمشهد الثاني اجتماع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس المجلس نبيه بري، وفي المعلومات، وعلى قاعدة "الإستعانة بصديق"، قرر الرئيس عون توسيط الرئيس بري في ملف سلاح حزب الله، والمعروف أن رئيس المجلس هو عراب اتفاق وقف النار الذي وقع في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، والذي يتضمن نزع سلاح حزب الله من جنوب الليطاني وشماله والذي أقر بالإجماع في جلسة لمجلس الوزراء في حكومة الرئيس ميقاتي.التزامن في المشهدين يعكس تزامنا في الملفين: لا مساعدات أو قروض من دون نزع السلاح، وإذا كان المال للإعمار، فهو مشروط بنزع السلاح، أما الكلام العالي السقوف عن مسؤولية الدولة في إعادة الإعمار، فإن الجميع يعلم ألا أموال لدى الدولة سوى من المساعدات والقروض الموعودة لكنها المشروطة بنزع السلاح، فإلى متى الدوران في الحلقة المفرغة؟مشهد ثالث من تل أبيب، لكن تظهيره الأسبوع المقبل مع وصول توم براك ومورغان أورتيغوس إلى إسرائيل، والحدود مع ولبنان ستكون أبرز محاور النقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.في الثالث والعشرين من آذار مارس عام ثمانية وسبعين وصلت طلائع القوة الأممية الى جنوب لبنان المنضوية تحت ألويتها نحو خمسين دولة . سنويا يتم التجديد لليونفيل عبر مجلس الأمن لكن هذا العام سيكون مختلفا.فرجال القبعات الزرق الذين شاركوا الجنوبيين الخبز والملح والدم ليسوا على قائمة التجديد لأول مرة منذ سبع وأربعين سنة . وتتجه الأمم الى وضع الخط الأحمر على جنود كانوا يراقبون مسار الخط الأزرق حيث تنتهي الحكاية الطويلة مع قوات حفظ السلام الدولية.ولحين اتخاذ القرار في فإن لبنان استعجل الاتصالات الدبلوماسية حيث لم تقطع فرنسا حبل التجديد لليونيفل، فيما تعارضه اميركا بضغط اسرائيلي وهذا ما سيتظهر في شهر آب المقبل.وبحث رئيسا الجمهورية ومجلس النواب اليوم في مسألة التجديد المعرضة لقرار سحب قوات اليونيفيل نهائيا ما خلا الدور الفرنسي الضاغط لابقائها، ومن هنا جاءت اشارة الرئيس نبيه بري الى أنه مع قوات اليونيفيل في الجنوب ظالمة أم مظلومة. لكن ما طبقه بري على جنود السلام لم يطبقه على سلام.فرئيس المجلس أعطى الغوغائيين الذين يهاجمون رئيس الحكومة مبررا لهجوم، وقال في عبارة الملاكمة السياسية :"بسخن منسخن، ببرد منبرد"، وهو اسلوب الحلبة الذي يظهر معه الرئيس نبيه بري فردا من مناصري جمهور النجمة الذين رشقوا الرئيس نواف سلام بعبارات تسيء إليه وطنيا, وتناسوا أنه القاضي الذي كان يحاكم اسرائيل على جرائمها امام محكمة العدل الدولية.وحتى اليوم فإن رئيس الحكومة لم ينطق بموقف خارج الكتاب وما يدلي به من تصريحات هو مدون في كل المواثيق اللبنانية وصولا الى خطاب القسم فيما كلام رئيس المجلس يعطي انطباعا عن فريقين اثنين يحكمان في البلد ويرسم كل منهما اتجاها مخالفا للآخر.وهذه التفرقة لم تعد تخدم الموقف الوطني اللبناني الموحد والذي اكثر ما يستلزم حاليا هو التنسيق الكامل لوضع مخرجات للازمات.وفي سوء فهم جديد لكلام سلام عن التطبيع اوضح رئيس الحكومة أن هناك مقاطع مجتزأة وردت في حديث لمحطة السي ان ان وجدد تأكيد موقفه الواضح بأن وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند الى مبادرة السلام العربية في بيروت والتي تقوم على حل الدولتين. وقال إن أي تطبيع لا يمكن ان ياتي إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية وليس مجرد الاتفاق على المسار.ويؤشر موقف رئيس الحكومة هذا الى ان لبنان ليس مدعوا للحاق بالقطار السوري في موضوع التطبيع , وضمنا فإن سوريا نفسها لم تنح بعد هذا المنحى ما خلا بعض الاجتماعات ذات الطابع الامني، فالرئيس السوري احمد الشرع لن يتخذ بدوره خطوة على هذا المستوى ما دامت المملكة العربية راعية اليوم لحل الدولتين وهذا ما يؤرق اسرائيل.حاليا ويجعلها متوجسة من اجتماع نيويورك في السابع والعشرين من حزيران المقبل.وابدت اسرائيل قلقها مما أسمته «الصمت الأميركي الصارخ إزاء المبادرة السعودية - الفرنسية لعقد هذا المؤتمر، الذي يبدو أنه أكثر جدية مما كان متوقعا بحسب ما نقلته القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، والذي سيضم ما لا يقل عن مئة دولة في العالم ضمنت المشاركة بينها دول كانت تقف مع إسرائيل ومخاوف الاسرائيليين في محلها ولاسيما اذا ما جاءت القرارات الاوروبية على نسق بلدية برشلونة التي قطعت العلاقات المؤسساتية مع الحكومة الاسرائيلية وقررت انهاء اتفاق التوأمة مع مدينة تل ابيب.